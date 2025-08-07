Ministerio de Justicia dio balance de logros y metas del Gobierno

Colombia.

En el marco de los 3 años del presidente Gustavo Petro en el poder, el ministro de justicia, Eduardo Montealegre, dio un balance de los logros de su cartera y la meta para el cierre del mandato Petro, en el tiempo que resta.

“La nueva política antidrogas de este Gobierno, ha logrado que más de 5.000 ciudadanos, hagan un tránsito de economías ilícitas a economías lícitas, centradas fundamentalmente en el campo y en el mundo agropecuario”. Detalló el ministro Montealegre, frente a la Política de Drogas que se ha venido implementando desde el Gobierno Nacional.

Recordemos que esta política,tiene un enfoque centrado en el cuidado de la vida y el medio ambiente y que, se centra principalmente, en los derechos humanos, la salud pública, y la consolidación de la paz.

Entre tanto, también se refirió a las metas que tiene el Gobierno Petro en el año que resta, en donde, desmantelar estructuras criminales, es la apuesta principal, teniendo en cuenta el proceso de Paz Total que se está implementanto.

Es clave mencionar que, hay un proyecto de ley, que fue prentado el 20 de julio y que, según el ministro Montealegre, espera que este año, se tenga un marco jurídico que permita el desmantelamiento de esas organizaciones.

Entre tanto y mediante sus declaraciones, se pronunció sobre las mujeres que han cometido delitos por casos de extrema necesidad y aseguró que, estos casos, no son causal de que se pierda la dignidad humana.

¨La Ley de Utilidad Pública, permite que en ciertos casos no paguen pena privativa de la libertad, sino con trabajo comunitario y la Resocialización, favorece el trabajo de las mujeres en algunas cárceles con aartesanía, costura y el arte¨. Aseguró el ministro de justicia.

Finalmente, se refirió al cumplimiento de los acuerdos de la Habanna y detalló que el actual Gobierno impulsó una nueva Jurisdicción Agraria. Esto, significa que habrán jueces que llegarán a territorios, a aldeas y montañas de Colombia con el fin de solucionar los conflictos que se originan por la tenencia de las tierras.

¨Los campesinos van a ser beneficiados con títulos de tierras, ayudas para resolver problemas de servidumbres, de disputas entre fincas cercanas. Es decir, miles de campesinos va a recibir la asistencia judicial para obtener que le confiere el Estado Social y Democrático de Derecho.¨ Dijo, el ministro Montealegre.