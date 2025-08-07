Gobierno confirmó que seguirán mesas de diálogo para levantamiento del paro de mineros y guaqueros

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que en medio de las labores por garantizar el fin de las protestas que han afectado la movilidad y el comercio en el país, los acercamientos con los mineros y guaqueros en Boyacá continuarán. Pues para el Gobierno es prioridad desescalar a través del diálogo el paro de Mineros de San Pablo de Borbur y Otanche.

Igualmente, el ministro destacó la mesa de diálogo desarrollada el día de ayer con los guaqueros, mineros ancestrales, artesanales y tradicionales de esmeraldas, en la que se logró una agenda con el Gobierno nacional para llegar a una solución.

De esta forma, según el ministro, el encuentro desbloqueó seis de los nueve puntos que exigen los ciudadanos. Igualmente, se estableció una ruta de trabajo basada en diez compromisos concretos."

