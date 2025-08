Paro minero en Cundinamarca: hay afectaciones económicas y el desabastecimiento de alimentos

Cundinamarca

Este miércoles 6 de agosto se cumplen tres días del paro minero en Cundinamarca. El epicentro es en el municipio de Ubaté , en el que los bloqueos son permanentes y los municipios empiezan a alertar por desabastecimiento de comida y pérdidas económicas en sus productos.

Son cerca de 500 mineros los que bloquean las vías de Ubaté. Apoyan al gremio que también protesta en Boyacá que reclaman mejores condiciones laborales y rechazan las políticas del Gobierno Nacional que estaría afectando su trabajo.

Los principales puntos de bloqueo son la provincia de Ubaté en Lenguazaque y Cucunubá, en las de veredas Tibitá, La Ramada, Gachaneca y Pueblo Viejo.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Cucunubá, Alexander Bello, expresó su preocupación ya que la situación se salió de control.

“Ya tenemos afectación en el sector lechero, donde no permitieron recoger la leche. No se ha podido realizar clases. El tema de salud pública también, a nosotros nos ha tocado por trochas llevar pacientes a la ciudad de Bogotá, de Zipaquirá, diferentes sectores y preocupante porque esos corredores humanitarios que dentro de una protesta tienen que garantizarse no se están llevando a cabo”, indicó Bello.

Lo que pide Bello, así como distintos alcaldes municipales afectados, por este paro es que lleguen funcionarios del Gobierno Nacional a dialogar en Cundinamarca, así como está pasando en Boyacá.

“Al gobierno nacional que por favor envíe una comisión aquí al municipio de Ubaté, así como lo están haciendo en el departamento de Boyacá, para que se sienten con las personas que están al frente de la manifestación y que busquen salidas que beneficien a los otros sectores que se están viendo perjudicados”, aseguró el mandatario local.

Desde la Gobernación de Cundinamarca instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la situación que cumple ya tres días de bloqueos.