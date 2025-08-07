Hay avances, pero todavía no levantaremos los bloqueos en Boyacá: líder Paramero

El 4 de agosto en la región de Boyacá, comenzó el paro minero, bloqueando las vías, dificultando el paso de vehículos y camiones. El gobernador, Carlos Amaya, se ha pronunciado diendo que ya hay avances con el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Lea también: Gobernador de Boyacá y Ministro de Hacienda anuncian acuerdos para saldar deuda con mineros en paro

El presidente de la Federación de Parameros, Roberto Arango, dijo que por el momento desconoce lo que sucede con los bloqueos, pues no tiene relación con el sector minero. Pese a ello, mencionó que ya han exisitido una serie de reuniones por parte de los viceminsitros del Ministerio de Ambiente para llegar a algún acuerdo.

Asimismo, Arango manifestó que los campesinos ya están cansados de tantas mesas en las que no se concreta nada y las respuestas son inciertas: “Tuvimos mesas con el Ministerio de Ambiente y Agricultura después de la visita del presidente petro a Málaga. Después, tuvimos más mesas y ninguna tuvo resultados efectivos".

En desarrollo.