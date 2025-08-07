Cartagena

Gaula capacitó a trabajadores de empresas en el sector industrial de Cartagena

Los uniformados hablaron de extorsión y secuestro

Gaula Policía Metropolitana de Cartagena

Gaula Policía Metropolitana de Cartagena

Uniformados del Grupo GAULA adscritos a la Policía Metropolitana de Cartagena, visitaron varias empresas del sector industrial para socializar la línea gratuita 165, herramienta clave en la lucha contra el secuestro y la extorsión.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante las visitas también se brindaron recomendaciones de autoprotección y acciones preventivas para proteger a empresarios y trabajadores.

TAMBIÉN SE LES DIO A CONOCER LAS MODALIDADES MÁS FRECUENTES QUE UTILIZAN ESTOS DELINCUENTES

LLAMADAS CARCELARIAS:

* Llamadas realizadas desde centros penitenciarios, exigiendo elementos de difícil obtención

* Simulan ser integrantes de bandas multicrimen y delincuencia común organizada.

* Obtienen información de las víctimas a través de directorios telefónicos o redes sociales.

* Realizan negociaciones o preacuerdos rápidos, emplean términos intimidatorios y agresivos.

* Luego de la negociación el extorsionista le exige a la víctima realizar el pago mediante empresas de giros.

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD (TÍO TÍA):

* Llamada de un supuesto familiar capturado (sobrino).

* Suplantación de autoridad para dejar en libertad al supuesto familiar.

* Exigencias de dinero entre $200.000 y $3’000.000 millones de pesos

* Consignación del dinero; tiempo para la consignación no superior a dos horas.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad