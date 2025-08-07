Gaula capacitó a trabajadores de empresas en el sector industrial de Cartagena
Los uniformados hablaron de extorsión y secuestro
Uniformados del Grupo GAULA adscritos a la Policía Metropolitana de Cartagena, visitaron varias empresas del sector industrial para socializar la línea gratuita 165, herramienta clave en la lucha contra el secuestro y la extorsión.
Durante las visitas también se brindaron recomendaciones de autoprotección y acciones preventivas para proteger a empresarios y trabajadores.
TAMBIÉN SE LES DIO A CONOCER LAS MODALIDADES MÁS FRECUENTES QUE UTILIZAN ESTOS DELINCUENTES
LLAMADAS CARCELARIAS:
* Llamadas realizadas desde centros penitenciarios, exigiendo elementos de difícil obtención
* Simulan ser integrantes de bandas multicrimen y delincuencia común organizada.
* Obtienen información de las víctimas a través de directorios telefónicos o redes sociales.
* Realizan negociaciones o preacuerdos rápidos, emplean términos intimidatorios y agresivos.
* Luego de la negociación el extorsionista le exige a la víctima realizar el pago mediante empresas de giros.
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD (TÍO TÍA):
* Llamada de un supuesto familiar capturado (sobrino).
* Suplantación de autoridad para dejar en libertad al supuesto familiar.
* Exigencias de dinero entre $200.000 y $3’000.000 millones de pesos
* Consignación del dinero; tiempo para la consignación no superior a dos horas.