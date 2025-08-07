Gaula capacitó a trabajadores de empresas en el sector industrial de Cartagena

Uniformados del Grupo GAULA adscritos a la Policía Metropolitana de Cartagena, visitaron varias empresas del sector industrial para socializar la línea gratuita 165, herramienta clave en la lucha contra el secuestro y la extorsión.

Durante las visitas también se brindaron recomendaciones de autoprotección y acciones preventivas para proteger a empresarios y trabajadores.

TAMBIÉN SE LES DIO A CONOCER LAS MODALIDADES MÁS FRECUENTES QUE UTILIZAN ESTOS DELINCUENTES

LLAMADAS CARCELARIAS:

* Llamadas realizadas desde centros penitenciarios, exigiendo elementos de difícil obtención

* Simulan ser integrantes de bandas multicrimen y delincuencia común organizada.

* Obtienen información de las víctimas a través de directorios telefónicos o redes sociales.

* Realizan negociaciones o preacuerdos rápidos, emplean términos intimidatorios y agresivos.

* Luego de la negociación el extorsionista le exige a la víctima realizar el pago mediante empresas de giros.

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD (TÍO TÍA):

* Llamada de un supuesto familiar capturado (sobrino).

* Suplantación de autoridad para dejar en libertad al supuesto familiar.

* Exigencias de dinero entre $200.000 y $3’000.000 millones de pesos

* Consignación del dinero; tiempo para la consignación no superior a dos horas.