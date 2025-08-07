Muere Eddie Palmieri a los 88 años en Nueva York: leyenda del jazz afrolatino deja legado inmortal

Este miércoles, en la ciudad de Nueva York, se confirmó el fallecimiento de Eddie Palmieri, uno de los más grandes exponentes del jazz afrolatino y la salsa.

Tenía 88 años y su partida deja un vacío inmenso en la música latina y en el corazón de millones de seguidores.

Palmieri nació el 15 de diciembre de 1936 en el Bronx, hijo de padres puertorriqueños y de ascendencia corsa. Desde niño mostró un talento excepcional por el piano, influenciado por su hermano mayor Charlie Palmieri, también pianista y figura clave en la música latina. Juntos marcaron el inicio de una revolución sonora que fusionó el jazz con ritmos afrocubanos, creando un estilo vibrante y profundamente innovador.

Quién fue Eddie Palmieri

A los 14 años fundó su primera orquesta, y en 1961 creó el legendario Conjunto La Perfecta, junto al trombonista Barry Rogers y el cantante Ismael Quintana. Con esta agrupación introdujo el uso de trombones en lugar de violines, rompiendo esquemas y dando origen a un sonido más robusto y moderno. Su amor por el jazz lo llevó a colaborar con figuras como Cal Tjader, y a experimentar con fusiones que definieron el latin jazz.

Entre sus obras más emblemáticas se encuentran Muñeca, Azúcar pa’ ti, Vámonos pa’l monte, Bilongo, Adoración, Un día bonito, Café, Lucumí, Macumba, Voodoo, Palo pa’ rumba, Solito, La Verdad, El Rumbero del Piano, Masterpiece (junto a Tito Puente), y Mi Luz Mayor.

Su discografía supera los 35 álbumes, muchos de ellos considerados clásicos del género.

Palmieri fue el primer artista latino en ganar un Premio Grammy por una producción en español, con The Sun of Latin Music en 1976.

A lo largo de su carrera recibió nueve Grammys, además de reconocimientos como el NEA Jazz Master y el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical.

Estado de salud de Eddie Palmieri antes de morir

En diciembre de 2024, Palmieri recibió recomendaciones médicas que lo obligaron a suspender sus presentaciones. Su salud se vio comprometida por afecciones pulmonares y cardíacas, lo que lo llevó a cancelar su participación en homenajes y conciertos programados para 2025. A pesar de ello, se mantenía en buen ánimo y agradecido con su público.

“Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fué. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias por tanto, un abrazo para la familia”, expresó el salsero Bobby Cruz en sus red social.

Conocido como "Caciquez" director de la emisora salsera más importante de Puerto Rico escribió:

“Se apaga otra de las luminarias y uno de los más grandes de todos los tiempos… Vuela alto “Maestro Palmierie”. En mis memorias quedarán gratos momentos de tu tiempo en este plano. Descansa en Paz"

Hoy, el mundo despide a un maestro. Eddie Palmieri no solo transformó la música: la hizo eterna.

Su legado vive en cada nota, en cada ritmo, en cada corazón que ha vibrado con su arte.