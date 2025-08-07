Estos son los más buscados por los delitos de hurto y homicidio en Ibagué

Ibagué

Las autoridades en Ibagué presentaron el cartel de los más buscados por los delitos de homicidio y hurto lo confirmó Sergio Saavedra, director de seguridad de la Alcaldía.

“Esta es una estrategia que hace parte del plan de seguridad integral y convivencia ciudadana entre las que está el cartel de los más buscados y pago de recompensas por información que permita la captura de estas personas”, dijo Saavedra.

En el cartel de los más buscados presentado por las autoridades aparecen los nombres de Carlos Julio Penagos Morales, Dina Lizbet Hernández Hurtado, Javier Bautista Daza y Jorgan Rodríguez Giraldo, todos según las autoridades vinculados a casos delincuenciales de impacto en Ibagué.

“Ellos son los más buscados en Ibagué por los delitos de hurto y homicidio, tienen una orden de captura vigente y estamos esperando la ubicación para proceder con la detención”, resaltó el funcionario.

Las autoridades de Ibagué resaltaron que se tienen disponibles dos líneas 320 302 28 67 y 320 302 84 86 o también se puede entregar información a través del correo metib.sijin@policia.gov.co.