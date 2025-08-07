Cartagena

En Cartagena mujer falleció por heridas de arma blanca en el barrio El Prado

Se trata de un presunto feminicidio que habría sido perpetrado por un sujeto que apodan ‘El Niñales’ y ‘El Niño’

‘El Niñales’ y ‘El Niño’, así apodan al presunto responsable de un caso de feminicidio que tuvo lugar en el barrio El Prado, cerca al mercado de Bazurto en Cartagena.

Lo que se pudo establecer frente al suceso, es que Luz Karina Crespo Leal de 34 años, habría sido atacada con arma blanca por quien hace pocos días era su compañero sentimental, con quien estuvo en unión libre residiendo en el barrio El Nazareno.

Al parecer, la hoy difunta fue atacada a traición, ante la negativa de seguir viviendo con el supuesto feminicida, que permanece según allegados, prófugo de la justicia.

El suceso es materia de investigación por la fiscalía.

