Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 7 de agosto de 2025 50:06 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Balón de Oro France Football. FOTO: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los hechos violentos que se presentaron en el Movistar Arena entre aficionados de fútbol. César dijo: “En el concierto de Damas Gratis, hubo un muerto hincha de Santa Fe. El evento era gratis y a veces lo gratis sale caro. No se puede comparar esto en donde hubo un muerto, con lo que pasó con Nacional”. Sobre el tema Steven agregó: “Ayer hablamos de cancelar eventos por hechos violentos y el concierto se suspendió por eso. En una fiesta de pareja, se pelean entre ellos y se suspende la fiesta”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube