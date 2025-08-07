El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 7 de agosto de 2025

El Pulso del Fútbol analiza la lista de nominados al Balón de Oro.

Balón de Oro France Football. FOTO: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Balón de Oro France Football. FOTO: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Jeison Rodríguez

50:06

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los hechos violentos que se presentaron en el Movistar Arena entre aficionados de fútbol. César dijo: “En el concierto de Damas Gratis, hubo un muerto hincha de Santa Fe. El evento era gratis y a veces lo gratis sale caro. No se puede comparar esto en donde hubo un muerto, con lo que pasó con Nacional”. Sobre el tema Steven agregó: “Ayer hablamos de cancelar eventos por hechos violentos y el concierto se suspendió por eso. En una fiesta de pareja, se pelean entre ellos y se suspende la fiesta”.

No olvide escuchar el audio del programa.

