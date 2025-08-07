Cerrada etapa de inscripciones para elección de la Señorita Cartagena 2025

La Alcaldía de Cartagena informa a la opinión pública que se cerró formalmente la etapa de inscripciones para la elección de la Señorita Cartagena 2025.

Durante el periodo establecido, se recibieron cuatro postulaciones a través del correo electrónico oficialprotocolo@cartagena.gov.co.

La Administración Distrital agradece a todas las interesadas por su participación y disposición para representar con orgullo a la ciudad.

Concluida esta fase, se da inicio al proceso de verificación de requisitos, en el que se evaluará que cada aspirante cumpla con las condiciones definidas en la convocatoria.

El próximo 8 de agosto de 2025 se publicará el listado oficial de las candidatas admitidas, quienes continuarán en el proceso de selección. De este modo la Alcaldía de Cartagena reafirma su compromiso con un proceso riguroso, transparente y que enaltezca el nombre de la ciudad.