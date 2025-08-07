Bogotá

Bogotá estrena baños públicos inteligentes: así son y dónde estarán los primeros módulos

En su aniversario 487, Bogotá recibió el primer baño público inteligente, ubicado en pleno centro histórico. La iniciativa busca modernizar el espacio público y garantizar condiciones dignas de higiene para todos.

Marcela Santos

Colombia

En el marco de la celebración del cumpleaños 487 de la ciudad, el alcalde Carlos Fernando Galán y la directora del DADEP, Lucía Bastidas, presentaron oficialmente el primer módulo de baños públicos inteligentes, una apuesta por la recuperación urbana, la higiene y el bienestar ciudadano.

El módulo fue instalado en el sendero peatonal del Paseo Murillo Toro, entre la calle 12A y la carrera Séptima, en un punto donde antes se parqueaban vehículos de forma ilegal. Ahora, este espacio ofrece un servicio público moderno y autosostenible para los miles de transeúntes que recorren a diario esta zona del centro histórico de Bogotá.

“Esta es una de las intervenciones integrales que estamos realizando y con las que además cuidamos y construimos un respeto hacia el espacio público, es una propuesta innovadora que replicaremos en otros lugares de la ciudad”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

¿Cómo son los baños inteligentes?

Los nuevos módulos cuentan con características similares a las de baños europeos:

• Tecnología moderna y autosostenible

• Condiciones higiénicas óptimas

• Diseño accesible para todos

• Limpieza automática después de cada uso

• Seguridad y facilidad de uso

Además, su implementación responde al déficit histórico de baños públicos en Bogotá, especialmente en zonas de alta afluencia turística y peatonal.

“Este piloto es el primero de los tres baños que tendremos en la Carrera Séptima, los otros estarán en el Parque Santander y la Plazoleta de Las Nieves. La idea es que tengamos muchos baños como este en otros espacios públicos recuperados de Bogotá”, explicó Lucía Bastidas, directora del DADEP.

Trabajo conjunto y visión de ciudad

La instalación del baño inteligente es resultado del trabajo coordinado entre entidades distritales como el DADEP, la Alcaldía Local de La Candelaria, las secretarías General y de Movilidad, el IDU, la EAAB y el IDPC, con apoyo de la firma privada JCDecaux.

El proyecto no solo busca atender una necesidad básica, sino promover cultura ciudadana, dignificar el uso del espacio público y ofrecer mejores condiciones para residentes y visitantes.

¿Dónde estarán los próximos módulos?

Los siguientes baños inteligentes estarán ubicados en:

• Parque Santander

• Plazoleta de Las Nieves

• Otros puntos estratégicos como plazoletas, zonas bajo puentes y espacios turísticos

Con este piloto, Bogotá da un primer paso para transformar su infraestructura urbana con soluciones tecnológicas sostenibles y pensadas para el bienestar colectivo.

