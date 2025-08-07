Bogotá estrena baños públicos inteligentes: así son y dónde estarán los primeros módulos
En su aniversario 487, Bogotá recibió el primer baño público inteligente, ubicado en pleno centro histórico. La iniciativa busca modernizar el espacio público y garantizar condiciones dignas de higiene para todos.
Colombia
En el marco de la celebración del cumpleaños 487 de la ciudad, el alcalde Carlos Fernando Galán y la directora del DADEP, Lucía Bastidas, presentaron oficialmente el primer módulo de baños públicos inteligentes, una apuesta por la recuperación urbana, la higiene y el bienestar ciudadano.
El módulo fue instalado en el sendero peatonal del Paseo Murillo Toro, entre la calle 12A y la carrera Séptima, en un punto donde antes se parqueaban vehículos de forma ilegal. Ahora, este espacio ofrece un servicio público moderno y autosostenible para los miles de transeúntes que recorren a diario esta zona del centro histórico de Bogotá.
“Esta es una de las intervenciones integrales que estamos realizando y con las que además cuidamos y construimos un respeto hacia el espacio público, es una propuesta innovadora que replicaremos en otros lugares de la ciudad”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.
⸻
¿Cómo son los baños inteligentes?
Los nuevos módulos cuentan con características similares a las de baños europeos:
• Tecnología moderna y autosostenible
• Condiciones higiénicas óptimas
• Diseño accesible para todos
• Limpieza automática después de cada uso
• Seguridad y facilidad de uso
Además, su implementación responde al déficit histórico de baños públicos en Bogotá, especialmente en zonas de alta afluencia turística y peatonal.
“Este piloto es el primero de los tres baños que tendremos en la Carrera Séptima, los otros estarán en el Parque Santander y la Plazoleta de Las Nieves. La idea es que tengamos muchos baños como este en otros espacios públicos recuperados de Bogotá”, explicó Lucía Bastidas, directora del DADEP.
⸻
Trabajo conjunto y visión de ciudad
La instalación del baño inteligente es resultado del trabajo coordinado entre entidades distritales como el DADEP, la Alcaldía Local de La Candelaria, las secretarías General y de Movilidad, el IDU, la EAAB y el IDPC, con apoyo de la firma privada JCDecaux.
El proyecto no solo busca atender una necesidad básica, sino promover cultura ciudadana, dignificar el uso del espacio público y ofrecer mejores condiciones para residentes y visitantes.
⸻
¿Dónde estarán los próximos módulos?
Los siguientes baños inteligentes estarán ubicados en:
• Parque Santander
• Plazoleta de Las Nieves
• Otros puntos estratégicos como plazoletas, zonas bajo puentes y espacios turísticos
Con este piloto, Bogotá da un primer paso para transformar su infraestructura urbana con soluciones tecnológicas sostenibles y pensadas para el bienestar colectivo.