Atlético Nacional recibe a Alianza por la sexta fecha de la Liga Colombiana: Prográmese acá

Nacional jugará con Alianza el viernes 8 de agosto en medio de La Feria de Flores en la ciudad de Medellín. El conjunto paisa busca consolidar su tercera victoria en el segundo semestre del campeonato.

Los dirigidos por el argentino Javier Gandolfi están dentro del grupo de los ocho, en la quinta posición, con 8 puntos a 6 del líder que es Junior de Barranquilla.

El compromiso se jugará en El Polideportivo Sur de Envigado, ya que el Atanasio está reservado para el Super Concierto de La Feria de Las Flores. El partido tendrá inicio a las 3:30 p.m y las puertas del escenario deportivo serán abiertas desde la 1:30 p.m, la tribuna Occidental tiene ingreso a niños desde los dos años y el equipo antioqueño ya tiene lista su parte logística para este partido.

Conoce toda la información de logística para el partido ante Alianza, en el Polideportivo Sur de Envigado. Adquiere tu entrada en: https://t.co/eIzPCd8YKV 🏟️#VamosTodosJuntos🇳🇬 #UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/uASvzgQvWB — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 7, 2025

¿Cómo llegan Nacional y Alianza a este partido?

El equipo Verdolaga viene de vencer al Cúcuta en los playoffs de la Copa Colombia, en la que derrotó al equipo motilón con global de 0-4. En la llegada del equipo verde, el bus fue atacado con piedras en inmediaciones del estadio General Santander y salió herido Alfredo Morelos. Aun así, se jugó con normalidad el compromiso.

Por Liga empató con Tolima en la fecha 5 y aunque se quedó con nueve jugadores desde el primer tiempo, logró el empate y se llevó un triunfo de la capital musical de Colombia.

Por su parte, Alianza llega al partido siendo undécimo con 5 unidades, mismas que Envigado que es noveno, y está a solo dos puntos del Deportes Tolima en la octava posición con 7 unidades. Los dirigidos por Huberth Bodhert aún no encuentran un buen nivel de juego, tienen dos empates con Medellín y Fortaleza, perdieron con Tolima y Bucaramanga, pero solo tienen un triunfo ante Pereira.

El partido lo podrá seguir por El Fenómeno del Futbol de Caracol Radio y el minuto a minuto en la página web, para que no se pierda los momentos más emocionantes de este duelo entre Verdolagas y Vallenateros.

