Así será la marcha en respaldo al expresidente Álvaro Uribe en Ibagué

Ibagué

Militantes del Partido Centro Democrático se movilizarán este 7 de agosto en Ibagué en respaldo al expresidente, Álvaro Uribe Vélez, y en rechazo a la condena de 12 años de prisión domiciliaria tras ser declarado culpable de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.

En la capital del Tolima los seguidores de Uribe convocaron a las 9:00 a.m. en la calle 37 con carrera Quinta, este será el punto de encuentro desde donde partirán con destino al centro de la ciudad por la Quinta hasta la calle 15 donde girarán hace la carrera tercera y finalizarán en la Plazoleta Darío Echandía.

Para el diputado del Centro Democrático, Felipe Ferro, es una movilización en apoyo al gran colombiano “Respetamos la institucionalidad, pero no compartimos la condena impuesta al expresidente Uribe. No es justo, están politizando la justicia”.

A la vez el asambleísta resaltó que “Uribe salvó a Colombia del terrorismo y podemos permitir esta persecución contra el Centro Democrático, esto fue un juicio político”.

Por su parte, el diputado del Centro Democrático, Harold Urrea, mencionó que luego del atentado contra el senador, Miguel Uribe, para callar a los precandidatos de la derecha llegó la condena contra el máximo líder del partido.

“Debemos trabajar unidos por el bien del país, cada vez más el narcotráfico, la guerrilla, la delincuencia y la corrupción están ganando más espacio en el país y no lo podemos seguir permitiendo”, puntualizó.

Se espera que la movilización en Ibagué arribe al centro de la ciudad sobre el medio día afirmaron los dirigentes y militantes del Centro Democrático que están a cargo de esta convocatoria.