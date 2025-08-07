Así fue la concentración en Barranquilla para protestar por condena judicial de Álvaro Uribe

En medio de un intenso sol y una temperatura que alcanzó los 32 grados, cerca de 600 simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe Vélez se congregaron en el Parque Washington de Barranquilla para manifestar su rechazo a la condena de 12 años impuesta al exmandatario.

La concentración, que estuvo cargada de pancartas y consignas de respaldo al exmandatario de los colombianos, se desarrolló en un ambiente de solidaridad y en completa calma.

Pese a no ser del mismo partido político, uno de los asistentes fue el senador y precandidato presidencial Mauricio Gómez, quien hizo un llamado a la unidad en el país y expresó su respaldo al expresidente Uribe:

“Toda la solidaridad con Álvaro Uribe. Yo me quedo con lo bueno de las personas. El presidente Uribe le ha dado mucho a Colombia. Es un hombre que con patriotismo ha defendido las instituciones y la democracia. Hoy estamos aquí por encima de la política de los partidos, con una palabra clave, unidos. Porque sin unión no vamos a lograr el próximo año lo objetivo principal que es derrotar a Petro”, dijo el senador Gómez.

Propuesta de nueva manifestación

Durante su intervención, el senador Carlos Meisel propuso realizar la próxima manifestación frente a la residencia del ministro Armando Benedetti:

“La próxima manifestación la hacemos en la casa de Benedetti para que sea serio”, expresó Meisel ante los asistentes, generando aplausos y vítores de los presentes.

Mensajes de apoyo a Miguel Uribe Turbay

El encuentro también fue escenario para enviar mensajes de respaldo al senador Miguel Uribe Turbay, quien atraviesa por un delicado momento de salud.

“No me puedo ir sin pedir que nos unamos a una sola voz por la recuperación de un amigo que está dando su vida y la lucha por este país ¡Fuerza Miguel!”, manifestó uno de los senadores al cierre de su intervención.