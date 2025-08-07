Alcaldes de Miami y Cartagena formalizan alianza estratégica para asesoría en proyectos

Cartagena vivió este miércoles un momento especial con la visita oficial del alcalde de Miami, Francis Suárez, quien fue recibido por el alcalde Dumek Turbay en una jornada marcada por el diálogo, la cooperación y la visión compartida de desarrollo para dos ciudades unidas por su vocación turística y cultural.

“Estamos en un momento clave para el desarrollo de Cartagena. Hemos atravesado dificultades, pero también hemos sabido salir adelante. Esta visita no solo nos llena de emoción, sino que representa una oportunidad de mentoría y apoyo para seguir construyendo la ciudad que soñamos”, expresó el alcalde Dumek Turbay durante el encuentro.

A la reunión asistieron personalidades de la ciudad como el senador Jorge Benedetti y representantes de los gremios y del sector empresarial de Cartagena y la región Caribe.

Ambos mandatarios conversaron sobre los desafíos sociales que enfrentan sus territorios, el papel del turismo en la economía local, y el valor de la confianza ciudadana como base para avanzar en grandes transformaciones. Cartagena, que se consolida como capital logística del Caribe y posee la mejor refinería del país, ha iniciado una etapa de grandes obras e inversiones, muchas de ellas inspiradas en experiencias exitosas de ciudades como Miami.

“El progreso va de la mano con las personas que aman sus ciudades. Aquí en Cartagena estamos gobernando con el oído, escuchando a la gente, atendiendo problemas que llevaban años sin respuesta, y construyendo espacios que transformen la vida de nuestros ciudadanos y visitantes”, añadió el alcalde Dumek Turbay.

El alcalde de Cartagena y el mandatario de Miami pactaron el apoyo y la mentoría de la capital de Florida, gracias a su experiencia en estos procesos por la geografía de Miami, en la ejecución de megaproyectos en Cartagena como el transporte acuático, el plan de drenajes pluviales y el proyecto de mareas en la bahía de Bocagrande y Castillogrande.

Por su parte, el alcalde Francis Suárez destacó los esfuerzos de Cartagena por crecer con visión global: “Ver cómo esta ciudad se levanta después de momentos difíciles y se proyecta con optimismo es realmente inspirador. Las alianzas entre ciudades como Miami y Cartagena permiten compartir aprendizajes, conectar talentos y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para nuestras comunidades”.

La visita también permitió compartir experiencias sobre proyectos emblemáticos como el Gran Malecón del Mar, una apuesta de Cartagena por abrir nuevos espacios para el turismo, la recreación y la inclusión social, así como el rol del deporte como elemento conector entre culturas.