Bogotá

Acuerdan intervención urgente en vía La Calera tras protestas por mal estado de Perimetral Oriental

La ANI invertirá $16.000 millones en 16 puntos críticos de la Perimetral de Oriente tras el acuerdo con comunidades que protestaron el 4 de agosto en la vía a La Calera.

Marcela Santos

La mesa de diálogo entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), autoridades locales y las comunidades afectadas por el deterioro de un tramo de la Perimetral de Oriente de Bogotá culminó con compromisos concretos, luego de las manifestaciones del pasado 4 de agosto en el sector de Santiamén, vía a La Calera.

En el encuentro participaron los mandatarios de los municipios de Choachí, Ubaque, Fómeque, Cáqueza y La Calera, junto con representantes de la Gobernación de Cundinamarca, la Concesión Perimetral de Oriente, la CAR, Corporinoquia y el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU).

Intervención inmediata y recursos aprobados

La ANI se comprometió a una intervención urgente en los tramos más afectados de las unidades funcionales 4 y 5 de la vía. Según lo anunciado, se movilizarán combos de maquinaria y se usarán materiales granulares que garanticen una mayor durabilidad de las obras.

“La ANI se ha comprometido a intervenir de forma inmediata los puntos de mayor afectación”, señalaron las autoridades.

Entre los compromisos asumidos, se destacan:

• Una inversión inicial de $16.000 millones.

• Intervención en 16 puntos críticos ya identificados.

• Un recorrido conjunto con comunidad, alcaldías y el ICCU para verificar los puntos a intervenir.

Cronograma y cumplimiento ambiental

El próximo 15 de agosto, la ANI deberá presentar la propuesta de cronograma de obras, la cual será ajustada en coordinación con las comunidades, el ICCU y las autoridades ambientales. Estas últimas adelantarán mesas de trabajo para definir los trámites necesarios y garantizar que las intervenciones cumplan con los requerimientos técnicos y ambientales.

Gestión predial y acompañamiento institucional

Otro de los puntos clave del acuerdo es la gestión predial. La Gobernación de Cundinamarca, a través de su Agencia Catastral y en coordinación con la ANI, convocará a los propietarios de predios en los cinco municipios involucrados para resolver las novedades relacionadas con el proceso de adquisición iniciado por la concesión POB.

“Estaremos acompañando a la comunidad en el seguimiento de estos acuerdos, procurando siempre que este corredor reciba la atención justa”, expresó la Gobernación de Cundinamarca.

Finalmente, las autoridades agradecieron a los líderes comunitarios y a la ANI por haber alcanzado acuerdos concretos que buscan mitigar los impactos que han afectado a cientos de familias de la región.

