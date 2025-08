Rixana Pirela, un talento venezolano al servicio del espectáculo global

Su historia no parte de un impulso repentino ni de una oportunidad servida en bandeja. Comenzó alquilando una silla en una suite durante el 2020, en plena incertidumbre global durante la pandemia, donde cada cliente ganado era también una conquista personal. Tres años después, en agosto de 2023, inauguró su propio salón en Estados Unidos, un espacio que refleja no solo su estilo como profesional, sino también su evolución como empresaria.

La industria del entretenimiento encontró en Rixana Pirela a una aliada creativa capaz de transformar rostros y cabellos en herramientas expresivas, cargadas de intención. Su trabajo ha viajado por escenarios y alfombras, y ha sido parte de producciones audiovisuales que alcanzaron millones de espectadores. Ha maquillado y peinado a figuras como Trace Cyrus, con quien trabajó en un videoclip musical en 2018, aportando su sello distintivo a una estética visual moderna, precisa y emocional. También estuvo detrás del impactante look que lució Yahaira Plasencia en Premios Lo Nuestro, un estilismo que fue destacado por People en Español como uno de los mejores de la noche.

Rixana no se limita a aplicar productos ni a seguir fórmulas. Ha llegado a desempeñarse como directora creativa para marcas de belleza, asesorando sobre campañas, revisando contenido y proponiendo looks alineados con las tendencias del momento. Su sensibilidad estética se ha convertido en un puente entre lo que el mercado exige y lo que la moda aún no ha mostrado. Bajo su guía, las marcas han podido contar historias visuales coherentes, atractivas y llenas de intención.

Como educadora, su influencia se ha multiplicado. Fue convocada para formar parte de una de las convenciones de belleza más importantes de Estados Unidos, compartiendo escenario con grandes nombres del sector y presentando sus propias técnicas a una audiencia especializada de miles de personas. Desde allí, ha seguido enseñando, desarrollando nuevas metodologías de formación y ayudando a otros estilistas a perfeccionar su técnica y desarrollar su voz propia.

Su estilo no se define por una sola tendencia, sino por una lectura afinada del momento cultural. Para el 2025, anticipa una continuidad del maquillaje suave, con pieles luminosas, rubios de bajo contraste, acabados naturales y una fuerte influencia del estilo asiático en cuanto a perfección y naturalidad. La saturación ha dado paso a lo sutil, a una belleza más honesta que resalta sin exagerar.

Ha trabajado con artistas de distintas generaciones y géneros: desde Akon, Ivy Queen y Chino Miranda, hasta Gregorio Pernía, Olga Tañón y Alexandra, “La Reina de la Bachata”. Cada proyecto ha sido una oportunidad para construir identidad visual desde la raíz, participando de forma directa en la transformación del artista según el concepto del videoclip, la campaña o el show. No solo ejecuta: se involucra con la visión general, colabora con productores y equipos creativos, y se convierte en una pieza estratégica dentro de cada producción.

A lo largo de su carrera, Rixana ha apostado por compartir su conocimiento con generosidad. Su aporte a la comunidad artística de Estados Unidos no es solo técnico. Ha sido guía, inspiración y modelo de perseverancia para otros latinos que buscan hacerse un nombre dentro del mundo del entretenimiento. Ella ha demostrado que el talento, cuando se trabaja con método y pasión, no tiene fronteras.

Pirela es más que una maquilladora o una estilista. Es una creadora visual que entiende el lenguaje de la belleza como una herramienta poderosa de expresión cultural y personal. Su trabajo habla por ella, y su profesionalismo la ha hecho una referencia dentro de su campo, uno en el que ha logrado destacar por estar siempre al servicio del entretenimiento del continente.