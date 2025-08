Paro en Boyacá afecta la Liga colombiana: Dimayor anunció nuevo partido aplazado

Trofeo de la liga colombiana. (Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Tres días de paro paramero y minero en Boyacá. Las negociaciones entre los gremios y el Gobierno no han llegado a buen puerto y, por el contrario, se anunció que el paro será de manera indefinida. Los protestantes denuncian incumplimientos en cuanto a persecución de minería tradicional y la delimitación de los páramos.

Este paro ha afectado evidentemente el transporte, turismo y demás sectores, así como el deporte. La Vuelta Colombia no pudo cumplir con la etapa del martes entre Duitama y Tocancipá, mientras que la Dimayor aplazó el juego programado para este miércoles, por Copa Colombia, entre Patriotas y Once Caldas.

Liga colombiana, afectada por paro en Boyacá

El máximo ente del fútbol colombiano en el país dio a conocer que “debido al paro minero”, el partido entre Boyacá Chicó y La Equidad, pactado inicialmente para el jueves 7 de agosto (8:30 p.m.) y válido por la fecha 6 de la Liga, será aplazado. Lo anterior, partiendo de que el equipo visitante no tiene cómo llegar a la ciudad de Tunja para cumplir el compromiso.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que debido al paro minero que se está desarrollando en Boyacá, el partido entre @BCHICOFCOFICIAL y @Equidadfutbol, válido… pic.twitter.com/6v0LAVsl0U — DIMAYOR (@Dimayor) August 6, 2025

Al inicio del campeonato, la Dimayor dio a conocer la programación de todo el calendario de partidos, con fecha y hora, hasta la jornada 19, pues lo hizo mediante un software. Sin embargo, hizo la salvedad de que se aplazaran partidos por motivos de fuerza mayor, como el paro en Boyacá.

Este juego se suma a otros que no se han podido desarrollar, como por ejemplo dos de Millonarios (contra Unión Magdalena y Pasto), el Once Caldas vs. Bucaramanga (fecha 3), entre otros. Por su parte, hubo encuentros de fechas posteriores que fueron reprogramados.