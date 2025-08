“No porque haya un bar peruano entonces es de Perú”: Benedetti sobre soberanía de la isla Santa Rosa

Colombia

Este siete de agosto, el presidente Gustavo Petro realizará la conmemoración de la Batalla de Boyacá en el departamento del Amazonas, en su capital Leticia, debido a las tensiones diplomáticas que se han desatado con el Gobierno de Perú por haberse adjudicado la soberanía de la isla Santa Rosa.

“Nadie puede anticipar lo que el presidente vaya a decir en el discurso, pero obviamente la intención de ir allá es hablar sobre soberanía, sobre independencia y que por una ley no nos pueden quitar o no pueden cambiar los límites con Perú”, anticipó el ministro del Interior Armando Benedetti sobre lo que será el discurso del presidente este jueves.

Benedetti considera que el escenario ideal para la resolución de este conflicto es “la comisión binacional que se llama Compefir: ahí era donde tenía que resolverse o dirimir si había un conflicto entre o en las fronteras, y resulta que lo hicieron mediante una ley desde Perú. Había que hacerlo en una comisión binacional y no acudieron”.

Benedetti reprobó que desde el Gobierno Peruano “nos notificaron con una ley (…) nos están dejando al lado sedimentado del río, por lo tanto Leticia perdería el puerto, entonces no tendría navegabilidad".

En sus respectivos comunicados desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú ha expresado que la isla cuenta ya con estación de policía y hospitales de este país. Ante esto, dijo el ministro que “en diferentes partes del mundo hay varios municipios que están más cerca o no de otro, pero es que ese no es el tema, el tema es que se tiene que delimitar. No porque haya un bar peruano entonces es de Perú. Tiene que haber una delimitación. Y si había algo de confusión, tenía que aclararse en la comisión binacional y no que a través de una ley nos notificaran que eran los dueños de un territorio que no lo son”.