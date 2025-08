Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 6 de agosto de 2025 44:14 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre cuál es el mejor equipo de Bogotá en el aniversario número 487 de la ciudad. César dijo: “A propósito del cumpleaños de Bogotá ¿Cuál es el equipo más grande de la capital, Millonarios O Santa Fe? Parece fácil, pero a lo mejor no. La Copa Sudamericana equilibra”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo no puedo ir en contra de lo que he dicho siempre, yo he expresado que en Colombia hay tres equipos grandes, Nacional, América y Millonarios. Entonces por eso para mí es Millonarios”.

