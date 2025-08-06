Dicen que hemos peleado, pero no es verdad, me la llevo bien con él: MinInterior sobre Alfredo Saade
Armando Benedetti, ministro del Interior, dijo sobre su relación con Alfredo Saade, jefe del Despacho del presidente Petro, que no han tenido, “hasta ahora, el primer impasse”.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre su relación con Alfredo Saade, jefe del Despacho del presidente Gustavo Petro, ya que dentro de la opinión pública se ha mencionado que han tenido diferencias.
Al respecto, Benedetti desmintió esos rumores y dijo que su relación con Saade es buena.
“Dicen que hemos peleado y que nos la llevamos mal, pero no es verdad. Me la llevo muy bien con él, no hemos tenido, hasta ahora, el primer impasse”, advirtió.
Uno de los temas, según se ha mencionado, es que el choque que habría entre ambos funcionarios es uno relacionado con la seguridad del despacho del jefe de Estado, en donde Saade habría realizado cambios y Benedetti los habría modificado, lo cual también negó.
“No, por temas de seguridad no creo que nadie pelee. Lo que pasa es que cuando yo estuve de jefe de Despacho quité varios filtros de seguridad, de identificación de caras y huellas, y cuando él volvió, volvieron a implementar unas medidas”, comentó.
