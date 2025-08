Lunes 4 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío ya son 107 homicidios en lo que va corrido del 2025, el último caso se presentó el fin de semana en el municipio de Calarcá

Según la Policía, el hecho ocurrió sobre las 4:50 de la madrugada de ayer domingo 3 de agosto de 2025 en la Manzana B del barrio El Recuerdo, donde se encontraban varias personas ingiriendo bebidas embriagantes y se presentó una riña.

Es así como resulta lesionado mortalmente con arma de fuego, el ciudadano identificado como Dani Felipe Moreno de 33 años, quien fue hallado sin vida tendido en vía pública, junto a una motocicleta.

Según la Policía, la víctima registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de violencia intrafamiliar, hurto calificado y tráfico de estupefacientes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, investigan la muerte de un caminante a 3400 metros sobre el nivel del mar en el sector del valle de Cocora en el camino hacia el parque nacional natural de los nevados.

Según la información entregada por la oficina municipal de gestión de riesgo de Salento, un turista de nombre Arlex Galeano, caminante que se encontraba en el cerro Morro Gacho de la vereda Cocora murió por razones que son investigadas por las autoridades.

David Echeverry director de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo, Omgerd de Salento y el reporte de la situación “al momento de llegar, las operadoras al sitio refieren que la persona estaba sin signos vitales. Al confirmar esta situación se inicia el proceso para la recuperación del cuerpo y entrega a la entidad encargada para la inspección técnica del cadáver”

Será Medicina Legal la que determine las causas que provocaron la muerte de este caminante, que era reconocido en realizar este tipo de recorridos en el departamento del Quindío.

No paran los casos de inseguridad en Armenia, el hijo de un periodista deportivo fue lesionado con arma blanca cuando trataba de evitar el hurto del celular de su esposa en pleno centro de esa ciudad.

Estamos hablando de Luis Fernando Henao hijo del periodista y locutor deportivo Luis Fernando el tigrillo Henao que fue víctima de delincuentes en inmediaciones al centro administrativo municipal CAM cuando caminaba con su esposa y un hombre se le lanza para al parecer robara el celular y el joven al intentar evitar el robo fue agredido con arma blanca, por fortuna esta fuera de peligro

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia, las autoridades están tras la búsqueda de los delincuentes que han robado a una sola iglesia católica en tres oportunidades

Estamos hablando de la parroquia maría Auxiliadora del barrio El paraíso que nuevamente fue víctima de los ladrones que están cebados con esta iglesia, el cura párroco pide acciones de las autoridades

El secretario de gobierno de la ciudad Carlos Arturo Ramírez señaló que recibieron el reporte sobre el hecho por lo que de inmediato desplegaron los planes operativos con el fin de hacerle frente a la situación.

El funcionario indicó que están revisando cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de dar con los responsables y esclarecer totalmente el hecho delictivo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el departamento del Quindío, la Policía recuperó 8 motos y un carro que habían sido hurtados en varias regiones del país.

La Teniente coronel, Claudia Marcela Cañas Peña - Comandante encargada del Departamento de Policía Quindío indicó “La recuperación de la mayoría de estos automotores, se dio en parqueaderos y abandonados en vía pública del departamento. Asimismo, se pudo evidenciar que los mismos habían sido hurtados en diferentes departamentos del país.

El Tribunal Administrativo del Quindío confirmó en segunda instancia la decisión que negó las pretensiones del Departamento del Quindío en una acción popular interpuesta contra Empresas Públicas del Quindío, EPQ que buscaba declarar la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, argumentando que los estatutos de EPQ limitan la participación del Departamento en la elección y remoción del gerente general.

El tribunal concluyó que no se configuraron los elementos objetivos ni subjetivos necesarios para declarar la vulneración del derecho colectivo invocado y resaltó que el Departamento del Quindío conserva participación mayoritaria en la Junta Directiva de la empresa.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hay polémica en Armenia, porque por tercera vez fue aprobado en el Concejo Municipal el proyecto con el que la alcaldía busca implementar las fotomultas en esa ciudad a través de una concesión por 15 años de tres servicios de Setta.

En segundo debate realizado hoy sábado 2 de agosto en el Concejo Municipal, con la presencia de representantes de la comunidad e instituciones públicas, fue aprobado el Proyecto de Acuerdo 23 de 2025, por medio del cual se autoriza al Alcalde de Armenia para la suscripción de un contrato de concesión de algunos de los servicios de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia (Setta), que busca la modernización del organismo de tránsito para garantizar mejor operación y efectividad en materia de movilidad en la ciudad.

Con 12 votos a favor y 6 en contra, este proyecto fue debatido por los concejales, miembros de la administración municipal y la comunidad inscrita, quienes evaluaron su impacto en la movilidad y la prestación del servicio.

Los tres servicios que se concesionarán son: Implementación de sistemas automáticos y semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones. Puesta en funcionamiento de un centro de gestión de movilidad y Fortalecimiento del centro integral de atención de la secretaría.

Daniel Jaime Castaño Calderón, secretario de Tránsito y Transporte de Armenia expresó: “Este es un proyecto que busca modernizar la Secretaría. Vamos a poder monitorear de manera permanente la ciudad, para disminuir el riesgo de accidentalidad.

Y agrego “como lo he reiterado a la comunidad, si somos ciudadanos que tengan sus procesos en orden, no tenemos por qué tenerle miedo a estas herramientas tecnológicas de control”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Concejo Municipal de Armenia aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 019, mediante el cual se autoriza una modificación al presupuesto general de rentas, gastos e inversión del municipio, con el objetivo de fortalecer el sector educativo y la modernización de la red semafórica de la ciudad,

En el Quindío hay 64.000 medicamentos pendientes por entregar a los usuarios, por eso realizaran jornadas especiales de entregatón de medicamentos, pañales e insumos en Circasia y Armenia

Así lo confirmó el secretario de salud del departamento, Carlos Alberto Gómez que señaló que el 9 de agosto la entregatón será en el municipio de Circasia con Discolmed y para el 12 de agosto la jornada será en la ciudad de Armenia, donde la nueva EPS tiene nuevo gestor farmacéutica ubicado frente al hotel Mocawa.

El funcionario manifestó: “No, nosotros hemos incrementado, hemos ido aumentando con el tema porque pues no solamente teníamos las principales pendientes en nueve EPS, ahora los tenemos con Disfarma que atiende Sanitas, eh no hayamos tenido reportes de Sura y hoy en día tenemos reportes de Sura. Bueno, el tema de los medicamentos y de los gestores farmacéuticos ha sido digamos una eh tendencia al incremento de toda la nación y el Ministerio pues no ha sido lo ajeno a eso”.

Un verdadero viacrucis vive la esposa de un policía pensionado de 99 años de edad en el Quindío, porque desde Sanidad de la Policía no le entrega ni los pañales a pesar de su condición de salud

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, en articulación con la Policía Nacional, sancionó a dos ciudadanos, quienes en dos días diferentes del fin de semana, fueron sorprendidos arrojando escombros en vía pública, en el sector de María Cristina.

Gracias a la oportuna denuncia de los vecinos del sector y la intervención de un edil que presenció la falta, los infractores fueron identificados y obligados no sólo a asumir la multa correspondiente (tipo 4, contemplada en el artículo 111 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia – Ley 1801 de 2016, entre $400 mil y $2 millones), sino también a retirar personalmente más de 100 lonas de escombros que habían dejado en el lugar, de manera sistemática.

En parques de Armenia intensifican operativos para contrarrestar el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol

En diferentes parques de la ciudad como en el sector de Laureles y la Castellana se llevó a cabo un operativo de la mano de la alcaldía de Armenia, Policía, ICBF con el fin de dar cumplimiento al decreto que prohíbe el consumo en estos puntos.

El secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez dijo que la finalidad es que los parques sean para las familias y actividades recreativas por eso es clave la presencia de las autoridades para imponer los comparendos correspondientes.

Explicó que al día viernes 1 de agosto se habían impartido 66 comparendos de personas que infringen la normatividad por lo que considera es un resultado positivo en materia de intervención.

En ese mismo sentido, mencionó que junto con la secretaría de desarrollo social también estuvieron enfocados en los menores de edad que se encuentran en estos espacios consumiendo sustancias o alcohol, pero destacó que lo preocupante es la falta de atención de los padres de familia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Voceros del Centro Democrático desde el Quindío, aunque calificaron como absurda la condena contra el expresidente Álvaro Uribe llamaron a la prudencia y cordura frente a las actuaciones que aún están pendiente y el llamado a movilizaciones.

En Armenia impulsan estrategias para la adopción de animales maltratados y abandonados que están bajo protección

A través de redes sociales se ha viralizado un video de la alcaldía de la ciudad donde ‘Pirata’, un perrito que fue maltratado hasta perder un ojo está en el centro de Zoonosis donde lleva año y medio esperando un hogar.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez indicó que vienen trabajando en pro de los seres sintientes por eso hace poco llevaron a cabo en el centro comercial Portal del Quindío una jornada especial de adopción donde de 22 perros lograron que siete obtuvieran un hogar y también un gatico.

Destacó que continúan con la labor y aspiran en los próximos días llevar a cabo una jornada similar en otro centro comercial de la ciudad puesto que permanecen 15 perritos al cuidado de Zoonosis.

Envío el llamado a la comunidad a sumarse a la iniciativa para el cuidado de estos animalitos que como el caso de ‘Pirata’ fue recuperado tras sufrir de maltrato por eso dijo que quienes estén interesados pueden ampliar la información a través del correo bienestaranimal@armenia.gov.co.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cuatro estudiantes del programa de Derecho, de la Universidad Alexander von Humboldt, fueron los encargados de la elaboración del documento de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado de Circasia, la cual fue presentada en un acto protocolario por la Personería Municipal ante del Concejo Municipal de dicha localidad.

El documento, que además pretende brindar una solución efectiva a las víctimas, fue elaborado por los estudiantes de sexto semestre Samantha Buriticá Cañas, Jair Alejandro Aristizábal Albarracín, Víctor Hugo Jiménez Gómez y María Tatiana Urrea Zuleta.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, gran actuación de los deportistas del Quindío, en el Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores, disputado este fin de semana en el estadio de Atletismo de Armenia, donde ganaron un total de cinco medallas (dos de oro, una de plata y dos de bronce) y protagonizando un hecho sin precedentes: un podio 100% quindiano en la prueba de los 800 metros planos.

Las medallas de oro fueron para Miguel Cifuentes en los 800 metros y Tomás Nieto, en salto con pértiga, la medalla de plata Adrián Mendoza en los 800 metros y las de bronce para Manuel Henao en 800 metros y Valeria Sofía George en salto con pertiga.

También fue destacada la participación del Quindío en el Campeonato Nacional Interligas de Gimnasia Rítmica donde las jóvenes del departamento ganaron 2 medallas de bronce con Emiliana Ceballos Rubio, en la modalidad de balón categoría AC3 Infantil, e Isabella Lameda, en manos libres categoría AC1 Preinfantil,

Y en las pesas también hubo buen resultado, en el campeonato nacional sub 13 de levantamiento de pesas en Cali, donde Ana Milena Mosquera Asprilla ganó res medallas de plata en la división de los 53 kilogramos.

Finalmente en la liga nacional de fútbol de salón en la rama masculina y femenina los equipos de Caciques del Quindío ganaron dos partidos y perdieron uno.

El equipo A de Caciques del Quindío, le ganó 7 a 2 a Motilones Fútbol Club en el coliseo del café en Armenia, Las chicas de Caciques del Quindío comenzaron la liga nacional de fútbol de salón femenina con victoria de visitante ante Liga de Fútbol de Salón del Tolima por marcador 1 a 0. Mientras que Caciques B, volvió a perder en esta oportunidad de visitante 1 a 3 frente a la Liga de Fútbol de Salón del Tolima.