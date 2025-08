Gustavo Fermani sobre Kevin Serna: “Nos gustaría que llegue a Nacional”

El director deportivo de Atlético Nacional, Gustavo Fermani habló reveló detalles de cómo es su proceso de fichajes, sobre el desempeño de sus nuevos refuerzos y qué jugador le gustaría que llegara al equipo antioqueño.

“Todas las posiciones que necesitábamos y que considerábamos que teníamos que reforzar para el plantel, sobre todo para darle más amplitud y para seguir jerarquizándolo como siempre decimos, la verdad que muy contento", inició diciendo Fermani en diálogo con Win Sports.

Por su parte, se refirió a los nombres que sonaron para llegar al club, pero con los que al final no hubo nada concreto y destacó el de Kevin Serna. “Han surgido nombres que no han pasado por nuestras oficinas, unos sí, otros no. Kevin Serna si claro, ojalá algún día lo podamos lograr, es un chico que nos gustaría que llegue a Nacional, pero esto no quiere decir que porque no llegó Kevin, la persona que llega es un plan B o no. Todo jugador que ha llegado lo hizo con el real interés de vestir esta camiseta”.

Posteriormente, habló sobre la emoción de contar con el jugador Marlos Moreno en su equipo, quien se encontraba en carpeta, pero que por suerte lo pudo concretar.

”Nos alegra muchísimo contar con Marlos. Me parece que fue un hábil declarante, realmente yo he hablado con él. La verdad que supo esconder bien la situación de cómo venía avanzando, porque mientras Marlos declaraba eso, nosotros ya habíamos hace rato iniciado charlas con él", comentó sobre el regreso del extremo.

También mencionó que Nacional a la hora de fichar futbolistas se enfocan principalmente en la jerarquía individual que tienen, y no en la edad, así como con Juan José Arias y Simón Rojas.

“Creemos mucho en la jerarquía que tiene Juanjo como Simón, siempre decimos lo mismo, nosotros buscamos jugadores de jerarquía y muchas veces la gente, el hincha relaciona esto con una edad y nosotros no lo relacionamos con la edad, sino con la jerarquía individual de cada jugador, y tanto Juanjo como Simón lo pueden hacer y estamos muy contentos con ellos. La verdad que queremos que ellos se sigan proyectando en el club.”

Para finalizar, comentó sobre lo orgulloso que se siente de que convocaran a Simón Rojas a la Selección Colombia. ”Simón está abocado en la selección y para nosotros es un orgullo estamos muy felices de que así sea, aunque a veces nos perjudique el partido siguiente que a nosotros nos toca disputar, pero bueno, para nosotros es muy satisfactorio que los jugadores de Nacional lleguen a la Selección Colombia, tanto sub 20 como la mayor, no tenemos ningún problema en prestarlos y que disfruten ellos también".