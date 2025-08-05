Entérese de las noticias del día en La W con Julio Sánchez Cristo

Hable con elPrograma

18 feb 2026 Actualizado 09:40

Este 5 de agosto siga las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo.

Redacción W Radio Colombia

Siga el desarrollo de las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo de 5:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Gustavo Bolívar ratificó aspiración presidencial y dijo que “Petro apoyará al que gane la consulta”

El precandidato Gustavo Bolívar pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su aspiración presidencial, sus compañeros en la consulta para elegir un candidato único de izquierda y lo que ha dicho el presidente Petro sobre el tema.

Autor : Divar Ortiz

Alemania y Polonia plantean volver a pedir visados a los colombianos

Polonia y Alemania plantean volver a instalar el visado para la entrada de ciudadanos colombianos.

Autor : Julia Rodríguez

Denuncian presunto clientelismo en ARL Positiva en cabeza de su presidente, José Luis Correa

W Radio Investiga tiene bajo la lupa a la ARL Positiva y a un funcionario muy joven que no solo acumula poder sino también varios cuestionamientos.

Autor : Paula Bolívar

Al Oído: Carolina Arbeláez destapó cómo pretenden gastar USD$1.900 millones en aviones de combate

La representante de Bogotá y voz de la oposición en la Cámara, Carolina Arbeláez, encendió una alerta que es una fotografía de este Gobierno, ya que se vuelve costumbre ver que toman decisiones sin ningún estudio o soporte.

Autor : Catalina Suárez

“El Congreso es la madre de todos los males”: Daniel Quintero

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, habló en La W sobre el panorama electoral de cara a las elecciones de 2026.

Autor : Redacción W Radio Colombia

“Hamás mata de hambre a niños en Gaza para usarlos como propaganda”: Teniente coronel (r) de Israel

Las negociaciones sobre un acuerdo de rehenes y alto el fuego en Gaza parecen estar estancadas y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se inclina hacia ampliar las operaciones militares en el enclave.

Autor : Divar Ortiz

“Son más de 11 años sin una solución en ese corredor vial”: Alcalde de La Calera por manifestaciones

Pese a que se levantaron las manifestaciones en la vía a La Calera, continúa la tensión entre la comunidad que exige mejoras en la malla vial en la vía Perimetral de Oriente, ya que si no ven resultados volverán a los bloqueos.

Autor : Maria Alejandra Uribe

¿Cuál es la prueba de que el mundo está cambiando?

Opine sobre nuestro tema del día en La W con Julio Sánchez Cristo.

“Boyacá atraviesa por la peor crisis económica de la historia reciente”: gobernador Carlos Amaya

Desde temprano, este lunes, 4 de agosto, los campesinos parameros del nororiente bloquearon la vía que de Tunja conduce a Bogotá en la doble calzada, sector Puente de Boyacá, y solamente se permitió el tránsito en un corredor humanitario.

Autor : Omar Pérez

