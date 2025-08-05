Entérese de las noticias del día en La W con Julio Sánchez Cristo
Este 5 de agosto siga las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo.
Siga el desarrollo de las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo de 5:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.
El precandidato Gustavo Bolívar pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su aspiración presidencial, sus compañeros en la consulta para elegir un candidato único de izquierda y lo que ha dicho el presidente Petro sobre el tema.
Autor : Divar Ortiz
Polonia y Alemania plantean volver a instalar el visado para la entrada de ciudadanos colombianos.
Autor : Julia Rodríguez
W Radio Investiga tiene bajo la lupa a la ARL Positiva y a un funcionario muy joven que no solo acumula poder sino también varios cuestionamientos.
Autor : Paula Bolívar
La representante de Bogotá y voz de la oposición en la Cámara, Carolina Arbeláez, encendió una alerta que es una fotografía de este Gobierno, ya que se vuelve costumbre ver que toman decisiones sin ningún estudio o soporte.
Autor : Catalina Suárez
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, habló en La W sobre el panorama electoral de cara a las elecciones de 2026.
Autor : Redacción W Radio Colombia
Las negociaciones sobre un acuerdo de rehenes y alto el fuego en Gaza parecen estar estancadas y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se inclina hacia ampliar las operaciones militares en el enclave.
Autor : Divar Ortiz
Pese a que se levantaron las manifestaciones en la vía a La Calera, continúa la tensión entre la comunidad que exige mejoras en la malla vial en la vía Perimetral de Oriente, ya que si no ven resultados volverán a los bloqueos.
Autor : Maria Alejandra Uribe
Opine sobre nuestro tema del día en La W con Julio Sánchez Cristo.
Desde temprano, este lunes, 4 de agosto, los campesinos parameros del nororiente bloquearon la vía que de Tunja conduce a Bogotá en la doble calzada, sector Puente de Boyacá, y solamente se permitió el tránsito en un corredor humanitario.
Autor : Omar Pérez