¡Se entregó! El exalcalde de Armenia David Barros Vélez a las autoridades en Pereira

Armenia

En la ciudad de Pereira en las instalaciones de la Defensoría Regional del Pueblo de Risaralda se entregó el exalcalde de Armenia David Barros Vélez que estaba prófugo de la justicia y tiene una condena de 20 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavados de activos desde el año 2019.

El abogado del exmandatario Gustavo Adrián Alzate Martínez manifestó a través de redes sociales que “La presentación del exalcalde la motivó sus problemas de salud que lo vienen aquejando de tiempo atrás; en razón a su fuero íntimo y a su familia no tengo autorización para dar mayores detalles frente a su enfermedad y estado de salud”

Y agregó “Con referencia al proceso, se adelantó ante las autoridades competentes el Derecho que le asiste de acuerdo a la legislación colombiana de acumulación de penas, el cual fue despachado de manera favorable”

Cabe recordar que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante de Pereira, Risaralda en año 2019 condenó a 20 años de prisión al ex alcalde de Armenia David Barros Vélez no solo por el delito de lavado de activos sino por enriquecimiento ilícito, por no certificar los dineros cerca de 3.000 millones de pesos, que además tenía en cuentas en el extranjero especialmente en los Estados Unidos.

Aunque este falló había sido apelado, el 10 de diciembre del 2019 en segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia confirmó la sentencia para los procesados.

Además, mencionar que, en febrero de 2020, ante la Dijín de la Policía y la Fiscalía General de la Nación seccional Armenia se entregó la señora Luz Elena Isaza Velásquez compañera sentimental del ex alcalde de Armenia David Barros Vélez, la dama tenía una orden de captura vigente para cumplir la condena que le fue impuesta por el delito de lavado de activos.

Recordemos que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante de Pereira, Risaralda, en audiencia pública la sentenció a 10 años y 8 meses de prisión, así como al pago de una multa de 5.938 smmlv. Igualmente, la inhabilitó para ejercer derechos y funciones públicas durante el tiempo de la condena.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles de la entrega del exmandatario y el lugar donde será recluida para que pague su condena, que podría ser la cárcel la 40 de Pereira.

David Barros Vélez fue alcalde de Armenia en el periodo entre el 1 de enero del 2005 y el 31 de diciembre del 2007.