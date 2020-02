Se entregó a fiscalía, compañera sentimental de ex alcalde David Barros

Ante la Dijín de la Policía y la Fiscalía General de la Nación seccional Armenia se entregó el pasado miércoles 12 de febrero la señora Luz Elena Isaza Velásquez compañera sentimental del ex alcalde de Armenia David Barros Vélez, la dama tenía una orden de captura vigente para cumplir la condena que le fue impuesta por el delito de lavado de activos.

Recordemos que el pasado 8 de octubre del 2019, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante de Pereira, Risaralda, en audiencia pública la sentenció a 10 años y 8 meses de prisión, así como al pago de una multa de 5.938 smmlv. Igualmente, la inhabilitó para ejercer derechos y funciones públicas durante el tiempo de la condena.

En contexto: Ratifican condena, 20 años de prisión contra David Barros exalcalde Armenia

En ese mismo falló, el juzgado condenó a 20 años de prisión al ex alcalde de Armenia David Barros Vélez no solo por el delito de lavado de activos sino por enriquecimiento ilícito, por no certificar los dineros cerca de 3.000 millones de pesos, que además tenía en cuentas en el extranjero especialmente en los Estados Unidos.

Aunque este falló había sido apelado, el 10 de diciembre del 2019 en segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia confirmó la sentencia para los procesados.

Según la fiscalía a los dos condenados les fueron negados los subrogados penales, entre ellos el beneficio de la prisión domiciliaria.