No es de reprochar porque lo dimos todo; ese es el fútbol: Daniela Arias por final de Copa América

Este lunes, 4 de agosto, habló en los micrófonos de La W la futbolista de la Selección Colombia femenina, Daniela Arias, quien se refirió al subcampeonato de la ‘Tricolor’ en la Copa América tras caer 5-4 en los penales contra Brasil.

En su primera intervención, la jugadora entregó las primeras impresiones luego de que se perdiera la final del torneo.

“Los ánimos están muy bajitos, ha sido un golpe muy fuerte, por cómo se presentó la final, por como fue el partido. Siento que fue un espectáculo muy bueno, nosotros teníamos un objetivo y era quedar campeonas”, manifestó la defensora.

Asimismo, la futbolista añadió: “en la Copa América pasada también se disputa con Brasil y también quedamos en el segundo puesto, por eso veníamos con muchas más ganas, sabíamos que teníamos el equipo y que podíamos quedarnos con el título. Amargo ese sabor, tristeza porque queríamos quedar campeonas”.

De igual manera, la deportista dio su punto de vista sobre lo que le pudo haber hecho falta al combinado nacional para alzar el título, que ha sido esquivo en las últimas dos ediciones de la Copa América.

“El nivel de concentración debe estar mucho más fuerte, son pequeños detalles en cuestión de segundos. El gol de Marta llega faltando, prácticamente, faltando 30 segundos para acabar el partido”, expresó la jugadora del San Diego Wave FC de Estados Unidos.

Además, reveló detalles para afrontar la situación y superarla. “Ahí es donde comienza la autocrítica, ha sido un proceso complicado. No he sido capaz de ver el partido ni los goles. No he tenido la cabeza fría para asumir ese momento y ahí tendré más claridad porque dentro del campo todo pasa muy rápido”, señaló.

De igual manera, contó cómo vivieron la tanda de penales para definir al campeón de la Copa América. “El equipo estaba muy confiado, el tema de los penales es algo que se ha trabajado. Las que patearon son jugadoras muy seguras, que les encanta cobrar un penalti y que tienen toda la personalidad”, reseñó.

A su vez, dijo que, en el deporte, en algunas ocasiones, se necesita suerte, pero esta vez no contaron con ella. “El fútbol, nuevamente, no estuvo a nuestro favor. No es momento de reprochar, lo dimos todo. En el penalti, la arquera tiene la virtud, no solo la que patea. Esto es fútbol, al final no en los penales, para mí, fue más en el juego”, reseñó.

Por último, habló sobre la reducción del presupuesto para el deporte por parte del Gobierno y envió un mensaje al presidente Petro.

“Yo alzaba la voz por los deportistas en deporte individual o en conjunto que dependen del Comité Olímpico. Ahí es donde uno hace el llamado al presidente Petro. No es solo de llevar a los deportistas y hacerles un reconocimiento, sino que haga el seguimiento y se meta de lleno al deporte porque vienen unas generaciones y el talento que hay en Colombia es impresionante”, explicó Daniela Arias.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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