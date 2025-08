El tolimense David Guzmán, tenor lírico, que conquista prestigiosos escenarios en el mundo.

Ibagué

David Guzmán es un ibaguereño de pura cepa, disfruta como ninguno de nuestra música y sus tradiciones, sin embargo, como miles de profesionales que han nacido en esta comarca tuvo que salir de la ciudad y del país para conquistar sus sueños. Es así que hace más de 20 años está radicado en los Estados Unidos.

Ese camino de amor por la música comenzó en el Colegio Tolimense, allí participaba de todas las actividades culturales mostrando su talento además, tuvo sus primeros destellos de formación académica en el Conservatorio del Tolima donde tuvo la primera orientación de la reconocida soprano Rocío Ríos, quien lo alentó a profundizar en el canto lírico.

Ya con la decisión de vivir de la música David Guzmán se traslada a Bogotá para continuar sus estudios en la Universidad Javeriana y luego Universidad Pedagógica donde se gradúa como licenciado en educación musical luego viaja a los Estados Unidos donde encuentra el apoyo del ibaguereño Germán Gutiérrez y allí obtiene la maestría en Interpretación Vocal de la Universidad Cristiana de Texas pero su deseo de perfeccionar su estilo y profundizar en el estudio de la música adelanta un doctorado en Artes en Interpretación Vocal de la Universidad Estatal de Nueva York. Hoy está radicado en Boston donde orienta su labor docente en la Universidad de dicho estado.

Durante la entrevista en Caracol Radio Ibagué contó detalles de su actividad académica y artística además los diferentes escenarios donde ha tenido la oportunidad de brillar con luz propia.

Escenarios de kilates como el Carnegie Hall, el Avery Fisher Hall, la Ópera Lírica de San Diego, la Ópera Lírica de Chicago, la Grand Opera de Houston y el Théâtre du Châtelet de París. han sido testigos de un gran talento y capacidad vocal.

En su reseña personal detalla que cuenta con una amplio repertorio operístico como Edgardo en Lucia di Lammermoor(versión) de Donizetti con la Ópera Lírica de Chicago, el Príncipe en La Cenerentola de Rossini y Il Duca enRigolettode Verdi con la Ópera de Tampa, así como Rafael enTo Cross the Face of the Moon de Foglia/Martínez con la Ópera de Arizona.

Guzmán cuenta que tiene una particularidad y es profundizar en la investigación e interpretación de la música latinoamericana.

En esa línea decidió presentar un trabajo discográfico que contiene tangos titulado David Guzmán….A mis viejos que contiene 13 temas, dos con especial cariño y devoción dedicados a sus padres.

Conozca más detalles de la trayectoria de David Guzmán https://davidguzmantenor.com/

Este ibaguereño brilla con luz propia y es un orgullo para el Tolima Musical. Reviva la entrevista con David Guzmán.