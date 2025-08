Petro sobre chats publicados por Vicky Dávila: “No hay videos (…) ni todo lo demás"

POLÍTICA

A través de su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro cuestionó la autenticidad de unos supuestos mensajes de WhatsApp divulgados por la precandidata presidencial Vicky Dávila, en los que se habla de presuntos excesos suyos en una fiesta durante su campaña de 2022.

Se trata de “palabras editadas” para manipular a la opinión pública. Aseguró.

"No hay videos amigos, solo uno que no contiene imágenes, sino palabras editadas. No hay travestis, ni ‘todo lo demás’“, aseguró el presidente haciendo alusión a una de las frases de los supuestos chats.

El mandatario calificó el episodio como “un intento burdo y horripilante de confundir fiesta con crimen.

“Dicen que en los videos hay de todo: travestys y demás. ¿Qué es esto? Un intento burdo y horripilante de confundir fiesta con crímen, para que el crimen sea asumido como una simple fiesta? ¿un intento profundamente ebrio de ocultar que comienza a cerrarse la enorme brecha de la impunidad de los peores crímenes cometidos contra la humanidad, en las últimas décadas en América?”

Petro fue enfático en cuestionar que “solo usaron las palabras para manipular al pueblo y tapar las verdades que, por otro lado, se destapan”.