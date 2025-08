Vicky Dávila publica chats sobre supuestas fiestas de Petro y genera reacción de sectores políticos

Colombia

La precandidata presidencial Vicky Dávila publicó una serie de conversaciones entre el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, y su exesposa Day Vásquez sobre eventos en la campaña del en ese entonces candidato presidencial, en donde, dice la candidata, se hace referencia a “mujeres, licor y rumba problemática”.

Los chats, que según Dávila “permanecían en secreto y están en poder de la Fiscalía en el expediente contra Nicolás Petro”, pertenecen al 22 de octubre del 2021, 16 de abril del 2022, 25 de febrero del 2022, 11 de septiembre del 2021 y 21 de octubre del 2021, según el orden en el que la precandidata los publicó.

En el primero se hablaba de una celebración en la habitación de un hotel con 3 mujeres. Aseguraba Day Vásquez que “esas viejas deben estar drogándose y toda vaina, a punta de trago no están”, y que “se ve que son de calle”. Nicolás le pedía a ella que le dijera a Verónica Alcocer, actual primera dama de la Nación, que el en ese entonces candidato estaba “indigestado”.

"Esas viejas deben estar drogándose y toda vaina, a punta de trago no están", "esas viejas se ve que son de calle": la precandidata presidencial Vicky Dávila (@VickyDavilaH) publicó una serie de conversaciones entre Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez sobre eventos en la… pic.twitter.com/hom9jWbUdm — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 3, 2025

En la segunda conversación, del 16 de abril del 2022, discutían sobre un supuesto video íntimo del hoy presidente, que sectores opositores amenazaban con publicar para desprestigiarlo. “En los videos hay de todo, travestis y demás”, “tu papá está jodido”, fueron algunos de los mensajes de Vásquez, a los que Petro Burgos, reconociendo estar “nervioso”, afirmaba que “eso es una estrategia para inmovilizarnos o puede ser que el video no sea tan visible”.

"En los videos hay de todo, travestis y demás", "tu papá está jodido": la segunda conversación publicada por @VickyDavila es del 16 de abril del 2022, en la que expresaban preocupación por un supuesto video íntimo del hoy presidente @PetroGustavo que contradictores en la campaña,… pic.twitter.com/Z10LB4ZUZ7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 3, 2025

Las siguientes publicaciones son algo más cortas. La del 16 de abril del 2022 hace referencia a otra presunta celebración del candidato nuevamente en un hotel cuyo nombre no se menciona. Lo que sí se dice, por parte de su hijo, es que “la gerente de esa vaina lo quiere sacar, que eso no está permitido”, frente a lo que Vásquez respondía que “no debieron dejarlo en ese hotel”, sino “en el Radisson”, añadiendo que “bien o mal allá pasó todo la vez pasada y no se supo nada”.

En este chat se menciona al actual ministro del Interior, Armando Benedetti, quien jugó un rol clave también en la campaña. “Él anoche tenía afán por subir y Benedetti lo sabía”, expresó Vásquez, a lo que Nicolás respondía que “Benedetti quería era ir al bar y que tomara ahí”. No es la única conversación en donde se menciona al exsenador y exembajador.

"La gerente lo quiere sacar, que eso no está permitido", "no debieron dejarlo en ese hotel, en el Radisson pasó todo la vez pasada y no se supo nada", "tu papá está full tomado": en las siguientes conversaciones, correspondientes al 25 de febrero del 2022, 11 de septiembre del… pic.twitter.com/VQSVaBfacC — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 3, 2025

En la conversación del 11 de septiembre, que es de una sola página, la expareja de Petro Burgos le pregunta a él si su padre “ya salió”; ante la negativa del exdiputado, ella afirma entre risas que “está enguayabado”. En el último chat, que es donde vuelven a mencionar a Benedetti, Vásquez le aseguraba que “tu papá está full tomado”, por lo que le pedía a Nicolás que le dijera “a Benedetti que ya”.