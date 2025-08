Barrio Quindío en Cartagena solicitó intervención de sus calles: “estamos llenos de cráteres”

Cartagena

La comunidad del barrio Quindío, ubicado en el suroccidente de Cartagena aledaño a San Pedro Mártir y El Campestre, hizo un llamado a las autoridades distritales y departamentales para que incluyan sus calles en el plan de rehabilitación vial.

Las calles, especialmente las carreras 60 y 61, se encuentran en un notable deterioro y de acuerdo con los vecinos han estado sin intervención por más de 40 años.

“La problemática que tenemos es algo que viene desde hace más de 40 años. Las calles están llenas de cráteres que son intransitables, esto desmejora en un 80% la calidad de vida de la comunidad”, manifestó Juan Mendoza, morador del barrio Quindío a través de los micrófonos de Caracol Radio.

La falta de pavimentación no solo afecta la movilidad diaria, sino que genera implicaciones para la seguridad y la salud de los habitantes. “Es bastante dificultoso para ingresar al barrio o para salir cuando las lluvias llegan al barrio. Aquí no puede ingresar ni la fuerza pública, los bomberos y las ambulancias. Incluso, la policía ha manifestado que no entran por el mal estado de las vías, temiendo accidentes”, contó Mendoza.

Adicionalmente, el barrio enfrenta problemas de salud como el dengue debido a las lluvias y el mal drenaje de aguas negras. La Carrera 60 es una vía que “desoxigena” el tráfico cuando la calle principal hacia Luis Carlos Galán se congestiona.

Los vecinos han presentado derechos de petición e invertido sus propios recursos en proyectos de pavimentación con toda la documentación de ingeniería en regla. A pesar de las visitas de gestión de riesgo, infraestructura, el alcalde de la localidad 3, y promesas de aspirantes políticos durante épocas electorales, no han visto resultados.

Los vecinos hicieron un llamado al alcalde Dumek Turbay para que el barrio Quindío sea incluido en el plan de rehabilitación vial.