Alberto Gamero le envió un mensaje a la hinchada del Deportivo Cali tras dura derrota ante Llaneros

Deportivo Cali no tuvo una buena tarde ante su gente y terminó perdiendo 0-3 ante el sorpresivo Llaneros, que se ubica en la zona alta de la tabla de posiciones. El conjunto Azucarero no gana en su casa, por Liga colombiana, desde el 20 de abril contra Nacional, acumulando 5 juegos en esta condición sin poder sumar de a tres.

El entrenador, Alberto Gamero, se sumó al proyecto buscando darle un cambio en lo deportivo, luego de varios semestres en los que la institución no cumple las expectativas. En el club pretenden hacer un proceso con el samario, que quizá sufrió su derrota más dura desde que llegó.

Llaneros suma su tercera victoria consecutiva en Liga Colombia: soberbia victoria en casa del Cali

Alberto Gamero envió mensaje a la hinchada tras dura derrota

Gamero fue autocrítico y aseguró que es un resultado que afecta desde lo anímico al plantel. “No es fácil, vamos a tratar el tema mental, nosotros salimos golpeados con los resultados, pero a estos jugadores debemos darles cariño. A veces es ese temor de que nos metan un gol, el desespero de no meter un gol, ellos tienen que quitarse ese bulto de hace años que llevan de no destacarse”,.

“No podemos pensar en el pasado, debo pasarles esa información, Cali lleva hace rato que no gana aquí y ese es el desespero que tienen, este grupo se prepara muy bien y estamos trabajando para todo eso”, añadió.

Tabla del descenso 2025: Así quedo con el triunfo del Unión Magdalena y las derrotas de Cali y Chicó

Por su parte, le pidió disculpas a la afición “por el partido que hicimos hoy, pero que sigan creyendo que esto lo vamos a sacar adelante, un partido atípico. Creo que ellos solo tuvieron la de Rangel en el primer tiempo, pero comenzamos el segundo tiempo con las mismas ganas del primero, buscando el gol, estábamos jugando en el campo contrario, cuando mejor estábamos nos hacen el segundo gol de penalti, a partir de allí caímos en un bache”, manifestó.

Finalmente, fue optimista de cara a recomponer el camino, así como habló del físico de sus dirigidos: “Pensábamos que algunos de los jugadores estaban recuperados y optamos por la opción de que jugaran, vamos a revisar ese tema, hubo cansancio. El que debe jugar en Deportivo Cali debe estar al 100 %. Van cinco partidos y me he dado cuenta de muchas cosas aquí, estoy completamente seguro de que esto lo vamos a cambiar, los muchachos saben que deben subir la autoestima y la moral, tenemos todavía por delante un torneo de 45 puntos”, concluyo Gamero.

Posición del Deportivo Cali y calendario de próximos partidos

Tras su juego ante Llaneros, Cali se ubicó de manera parcial en el puesto 11 con 5 unidades, producto de 1 triunfo, dos empates y dos derrotas.

En el calendario próximo, visitará a Millonarios en El Campín el viernes 8 de agosto, luego recibirán a Unión Magdalena el miércoles 13, visitarán a Chicó el 22 y cerrarán el mes el 30 de agosto contra Medellín de locales.