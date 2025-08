Si quiere nos vemos en los tribunales como lo hice con su padre: Iván Cepeda responde a Tomás Uribe

Cartagena

Desde Cartagena, Iván Cepeda, salió al paso a las acusaciones de Tomás Uribe, hijo del hoy condenado expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de la red social X lo invitó a entregarse a las autoridades americanas y a revelar las rutas de cocaína de “sus amigos de las FARC”.

El senador Cepeda manifestó que si Tomás tiene alguna denuncia en su contra puede instaurarla ante la justicia y lo invitó a resolver esos conflictos en los tribunales como en el caso de su padre.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Ahora, yo entiendo a este es un el hijo del expresidente. Seguramente está muy resentido con lo que está ocurriendo, pero bueno, yo francamente frente a eso no tengo mayor comentario. Si él tiene alguna denuncia que hacerla, que la ponga y si quiere nos vemos en los tribunales como lo hice con su padre. También estoy dispuesto a que si él tiene alguna situación, la resolvamos en la justicia, que es la vía correcta en este caso”, expresó Cepeda.

Asimismo, el senador se refirió a un supuesto “montaje” que lo relaciona con el narcotráfico. Al respecto, Iván Cepeda advirtió que si Tomás Uribe está implicado en ese “entrampamiento” en su contra lo denunciará penalmente.

“Sí, eso es parte de un montaje y veo que también implica al hijo del expresidente Uribe, por lo tanto, lo vamos a cubrir en la misma medida judicial. Si él está en ese entrampamiento, entonces aquí el anuncio sería que si el señor Tomás Uribe está metido en la misma operación que el señor Cadena, de planificar un montaje judicial en contra del abogado Miguel Ángel del Río y en contra mía lo voy a denunciar penalmente”, concluyó.

Cepeda no descarta ser candidato presidencial

Iván Cepeda también se refirió a quienes califican el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez como el inicio de su campaña a la Presidencia de la República. El senador indicó que ha recibido esa solicitud en reiteradas ocasiones desde diferentes sectores y confirmó que no descarta poner su nombre para las elecciones del 2026.

“Más allá de este proceso judicial, es una muy reiterada solicitud que se me ha hecho y yo, a pesar de que he sido muy reacio a esa posibilidad, pues estoy sintiendo que es necesario pensarlo ahora, pensar no quiere decir que haya ya una respuesta positiva, estoy sopesando una serie de factores que pueden ser decisivos en esa candidatura”, aseveró.