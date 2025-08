Habla el abogado que fue suplantado en denuncias contra Iván Cepeda: ¿Campaña de desprestigio?

JUSTICIA

En sus más de 40 años de carrera, el abogado Óscar Armando Díaz Campos jamás había sido víctima de suplantación, hasta hace poco, cuándo vio su nombre en una demanda de pérdida de investidura contra el senador Iván Cepeda.

En las demandas y denuncias, se observa su nombre, cédula y número de tarjeta profesional, no obstante, cambia el número de celular y el correo electrónico.

En ese sentido, lo primero que hizo Díaz Campos fue informar al Consejo de Estado que no había interpuesto dicha demanda, que a propósito fue negada, y posteriormete el jurista solicitó a las otras Cortes información sobre otros hechos de posible suplantación.

“Y allí supe que no era solo esta demanda, sino también se había enviado copias de esa misma a la Corte Suprema de Justicia y más o menos se entiende que a un juzgado penal del circuito”, dijo el abogado en diálogo con Caracol Radio.

Abogado Campos alista denuncia en la Fiscalía

El abogado expresó que ante dicha suplantación, pidió al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia copias de esas demandas con el objetivo de llevar el caso hasta la Fiscalía.

“Pude observar que evidentemente en la firma de quien demandó se tratan de hacer unos pequeños rasgos medio parecidos a lo que es mi firma y en esas circunstancias, pues por eso la necesidad de obtener ese documento para efecto grafológico y determinar así que no es mi firma y que hubo realmente una suplantación”, indicó el abogado.

Para el abogado, este tipo de demandas se dan en un contexto de polarización política, sin embargo, se incurre ahora en un delito, pues suplantan su identidad en los estrados judiciales.

“Me afectó bastante porque a nadie le gusta que en su nombre vayan a lanzar unas demandas y denuncias de las que uno no conoce nada. Nunca he pretendido ni como apoderado ni como persona natural instalar una demanda contra el senador Iván Cepeda porque no lo conozco”, puntualizó el abogado.

Esta posible campaña de desprestigio en contra del senador Iván Cepeda se da en un contexto en el que ha estado en la lupa de la opinión pública luego de ganar en el juicio que se condenó al expresidente, Álvaro Uribe Vélez, a 12 años de prisión domiciliaria por dos delitos relacionados con la manipulación de testigos.