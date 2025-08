Elección del contralor de Risaralda pasó factura; Procuraduría sancionó a 8 diputados y exdiputados

El fallo de primera instancia emitido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4, surge a raíz de una queja disciplinaria interpuesta por Agustín Antonio Betancur Cardona, en marzo del 2022, contra los 12 diputados de Risaralda de la época, entre ellos el hoy gobernador Juan Diego Patiño, por presuntas irregularidades en la elección del contralor departamental, Giovanni Arias, el cual obtuvo nueve votos a favor de 12 posibles.

Además de Patiño, los otros diputados sometidos a investigación fueron: Carlos Andrés Gil, José Durgués Espinosa Martínez, Carlos Wilson Suárez Zuluaga, Jaime Esteban Duque García, Diego Alberto Naranjo Escobar, Duván Murillo Grajales, Diomedes de Jesús Toro Ortiz, Daniel Silva Orrego, Carlos Alberto Henao Serna, Claudia Juliana Enciso Montes y Paola Andrea Nieto Londoño.

Ante esta queja, en febrero del 2023, es decir 11 meses después, el Tribunal Administrativo de Risaralda, resolvió decretar la nulidad parcial de la elección, por considerar que no se encontraba conformada en debida forma la terna para la misma, de la que participaron además de Giovanni Arias, también Juan David Hurtado y Carlos Alberto Gallego, este último que un día previo a la votación, presentó su renuncia a la postulación, la cual no fue aceptada por la plenaria de la Asamblea, presuntamente, para no desintegrar la terna.

Se pudo conocer, que el Consejo de Estado indicó que la solución era haber llamado “al cuarto mejor calificado en el concurso”, en reemplazo de Gallego que, en medio de la votación, terminó recibiendo un voto a su favor.

Ante esta decisión fue interpuesto un recurso de apelación, que fue resuelto en julio del 2023, por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, donde se confirmó la primera instancia.

Así entonces, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2 le endilgó a los 12 investigados el haber incurrido en una falta disciplinaria, ante la cual terminaron siendo absueltos Paola Andrea Nieto Londoño, José Durges Espinosa Martínez y Carlos Alberto Henao Serna.

Los sancionados:

En el caso del hoy gobernador Juan Diego Patiño, quien para el 2022 fungía como diputado de la Asamblea de Risaralda, le fue impuesta una sanción disciplinaria consistente en la suspensión por término de ocho meses de sus funciones; sin embargo, al haber cesado el cargo en ejercicio del cual se originó dicha sanción, la Procuraduría determinó que deberá pagar en salarios devengados al momento de la comisión de la falta equivalente a $200 millones.

Misma que fue impuesta a los exdiputados Duván Murillo Grajales, Davil Silva Orrego, Claudia Juliana Enciso Montes y Diego Alberto Naranjo Escobar.

En el caso de los diputados Carlos Andres Gil, Carlos Wilson Suárez Zuluaga, Jaime Esteban Duque García y Diomedes de Jesús Toro Ortiz, fueron sancionados con la suspensión por término de ocho meses de sus funciones.

Al tratarse de un fallo de primera instancia, esta decisión podrá ser apelada por parte de los investigados.

