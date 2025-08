Rifirrafe entre Álvaro Uribe y jueza Sandra Heredia por posible filtración de condena

Al comienzo de la lectura oficial del fallo que condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) a pagar 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, se produjo un tenso intercambio con la jueza del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia.

Heredia criticó la filtración del fallo a los medios de comunicación por parte de la defensa del exmandatario, así como las declaraciones realizadas por uno de los hijos de Uribe (Tomás Uribe). Según la jueza, la sentencia se filtró antes de las 2:00 p. m.

De acuerdo con sus declaraciones, solo su equipo de trabajo conocía el contenido de la sentencia que envió esta mañana a los abogados de Uribe y a la defensa del senador Iván Cepeda, con el sigilo que corresponde.

“Creo que algunos no cumplieron de mantenerlo en reserva porque más nos demoramos en enviarlo que algunos medios de comunicación en publicitar la sentencia (...)

“Se puede callar señor Uribe”: jueza Heredia

“También tengo entendido que alguno de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá, cuando vino a hacer presencia, pero sí hacer publicaciones en contra de la suscrita vía los medios de comunicación”, añadió.

Ante esto, el exmandatario protestó enérgicamente: “Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Yo la he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”.

La jueza respondió: “Yo no me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré, siempre lo he respetado a usted como persona y los honores que ha tenido de dirigir nuestra patria, pero simplemente dejando constancia de lo que sucedió en las horas de la mañana (...) Se puede callar señor Uribe, con mucho gusto le doy el uso de la palabra para que deje uso de la constancia".

Respuesta del Centro Democrático

El Centro Democrático rechazó las declaraciones de la jueza Sandra Heredia durante la lectura del fallo. Según la publicación de X, “la juez, en una acción IRRESPETUOSA, tilda de falta de gallardía a los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez por un hecho que jamás ocurrió”.

El partido también señaló que, “el expresidente Uribe sienta su firme y enérgica protesta frente a este nuevo atropello, que no solo vulnera sus derechos, sino también los de sus hijos”. El comunicado también destacó la declaración del abogado defensor, Jaime Granados:

“El abogado defensor, doctor Jaime Granados, fue claro y categórico ante la afirmación sin fundamento de la Juez: ni los hijos del expresidente ni su equipo jurídico filtraron el fallo a los medios”.

Sentencia de Álvaro Uribe

Después de la airada reacción de Uribe, la jueza leyó los resuelves de la sentencia contra el expresidente Uribe, en donde confirmó los 12 años de prisión. Heredia explicó cómo se fijó el monto de la condena, “la conducta más grave resultó ser la del soborno en actuación penal”.

“La pena principal es de 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión”; además, señaló que el expresidente deberá pagar una multa equivalente a 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivale a más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares).

Heredia también lo inhabilitó para “el ejercicio de derechos y funciones públicas” por 100 meses y 20 días, es decir, más de ocho años.

Conviene mencionar que, la jueza concedió prisión domiciliaria y ordenó al centro de servicios judiciales de Rionegro (Antioquia) donde vive el expresidente, emitir la “correspondiente boleta de encarcelación” y el “traslado inmediato” al lugar “donde cumplirá la prisión domiciliaria. En ese sentido, aseveró que Uribe no debe cambiar de residencia sin previa autorización de las autoridades.

“Esta medida no solo tiene un efecto disuasivo e intimidatorio que previene la comisión de delitos, sino que también evita la percepción negativa de que las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena (..) su presunción de inocencia ya ha sido desestimada en primera instancia”, agregó la jueza sobre la orden de captura inmediata.

El pasado 28 de julio, la jueza a cargo del juicio declaró que se comprobó la comisión del delito de fraude procesal y soborno en actuación penal, pero absolvió al exmandatario del delito de soborno simple. Este juicio marcó un hito sin precedentes, ya que Uribe se convirtió en el primer expresidente en enfrentar un juicio penal.

El proceso penal comenzó formalmente en marzo de 2024, con la Fiscalía acusando al expresidente de por soborno y fraude procesal. En total se realizaron 67 días de audiencias y, testificaron 37 testigos de la Fiscalía y 70 de la defensa.