Álvaro Uribe juicio hoy 1 de agosto 🔴 EN VIVO: última hora, condena y fallo final EN DIRECTO

Este 1 de agosto de 2025, el juicio contra el expresidente 脕lvaro Uribe V茅lez llega a un punto crucial: la audiencia en la que se definir谩 la condena en su contra. Este evento es parte de la culminaci贸n de un proceso judicial que se ha extendido por m谩s de una d茅cada y que ha mantenido polarizado al pa铆s.

El caso se remonta a 2012, cuando el senador Iv谩n Cepeda denunci贸 a Uribe ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos v铆nculos con grupos paramilitares. Uribe, a su vez, denunci贸 a Cepeda por supuesta manipulaci贸n de testigos.

Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema de Justicia decidi贸 desestimar la denuncia de Uribe y, en cambio, inici贸 una investigaci贸n en su contra por presunta manipulaci贸n de testigos. La Corte orden贸 la detenci贸n domiciliaria de Uribe, quien posteriormente renunci贸 a su curul en el Senado y el caso pas贸 a la justicia ordinaria.

El 鈥渟entido del fallo鈥 de la jueza y lo que se espera el 1 de agosto

Este lunes 28 de julio, la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogot谩, declar贸 a Uribe culpable de los delitos de soborno en actuaci贸n penal y fraude procesal. Seg煤n la jueza, las pruebas presentadas demostraron que Uribe, a trav茅s de terceros, intent贸 manipular a testigos para que se retractaran de sus declaraciones en su contra.

Tras esta declaraci贸n de culpabilidad, la Fiscal铆a solicit贸 una condena de 108 meses (nueve a帽os y medio) de prisi贸n, adem谩s de multas e inhabilitaci贸n para ejercer cargos p煤blicos.

Hoy, la jueza Heredia dar谩 a conocer el monto final de la condena. La audiencia est谩 programada para las 2:00 p.m. y se espera que el fallo se les remita a las partes involucradas previamente en la ma帽ana. Aunque la defensa de Uribe podr谩 apelar la decisi贸n, la jornada ser谩 un hito hist贸rico, ya que Uribe es el primer expresidente en la historia de Colombia en ser condenado penalmente.

驴Uribe ir谩 a la c谩rcel de inmediato?

El abogado Jaime Granados, quien lidera el equipo defensor de 脕lvaro Uribe, anunci贸 que impugnar谩n la decisi贸n judicial, lo que trasladar谩 el caso al Tribunal Superior de Bogot谩, donde se revisar谩 en segunda instancia. Hasta que esa revisi贸n no concluya, la condena no ser谩 definitiva, por lo que han pedido que Uribe contin煤e en libertad mientras el fallo no quede en firme.

Por su parte, aunque la Fiscal铆a ha propuesto una condena de nueve a帽os y seis meses de prisi贸n, a煤n existe la posibilidad de que la jueza determine una medida de detenci贸n domiciliaria. Esto se debe a que los delitos por los que Uribe fue declarado culpable permiten esa opci贸n legal, dado que no existe una inhabilidad expresa y la pena m铆nima no excede los ocho a帽os de c谩rcel.

Siga el minuto a minuto del juicio de 脕lvaro Uribe este 1 de agosto:

7:46 a.m. Uribe denuncia al presidente Petro ante la Comisi贸n de Acusaci贸n por calumnia y hostigamiento en redes sociales