Nelson Deossa desea llegar al Real Betis y le dejó un claro mensaje a la directiva del Monterrey

El mercado de fichajes sigue su curso en territorio europeo y los futbolistas colombianos son protagonistas. Un ejemplo de lo anterior es Nelson Deossa, quien actúa en Monterrey y está muy cerca de dar el salto al fútbol español.

Cuando el mediocampista caldense abandonaba la sede deportiva del club, fue abordado por periodistas para que entregara unas declaraciones respecto a su posible llegada al Real Betis. Allí, Deossa confesó que su sueño es llegar a Europa y en dicho sentido pidió que las directivas de ambos equipos logren llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes.

“Mi sueño es ir a Europa, es algo que se contesta por sí solo. He hablado con Sergio Canales, Sergio Ramos, Oliver Torres, Lucas Ocampos y Héctor Moreno. Me dieron muy buenos consejos. Me contaron cómo se vive allá, qué cosas debo tener en cuenta, cómo adaptarme. En caso de que logre estar allá, lo voy a aplicar”, sentenció el exjugador de Nacional y Junior.

Y aprovechó para enviar un certero mensaje: “Se me está abriendo la oportunidad de ir, viendo lo más conveniente tanto para el club como para el jugador. Si se viene la oportunidad de ir a Europa, no me la quiero cerrar. Obviamente hay que mirar lo mejor para todos: para el club, para la institución y para mí. No quiero dejar pasar este tren”.

Histórica transferencia de Nelson Deossa

Según información de medios mexicanos, Nelson Deossa podría convertirse en la venta más costosa en la historia del Monterrey. Su traspaso al Real Betis rondaría los 17 millones de euros y de paso se convertiría en el segundo colombiano de la plantilla, después de Juan Camilo Hernández.

En cuanto a la historia del conjunto bético, Deossa pasaría a ser el quinto colombiano, tras Dorlan Pabón y Juan José Narváez.