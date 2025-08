Festival de metal al aire libre gratis este sábado en Bogotá

Bogotá D. C.

Este sábado, El Teatro al aire libre La Media Torta recibirá a cinco bandas de metal, que representan el pasado, el presente y el futuro del género en la escena musical de Bogotá, en el Tortazo Metal 2025.

El cartel es encabezado por Darkness, banda pionera en el thrash metal en Colombia que celebra su aniversario número 35 y promete un “show especial” conmemorando su trayectoria artística.

Koyi K Utho, una banda de metal industrial caracterizada por contar con dos bajos eléctricos, también celebra 25 años de carrera musical. Por otra parte, se presentará Poison The Preacher, una prometedora agrupación bogotana, que estará de gira en Europa durante los próximos dos meses.

Agéndese con el Tortazo Metal 2025: festival gratuito en Bogotá

La cita del Tortazo Metal es el sábado 2 de agosto a partir de la 1:00 p. m. en La Media Torta, uno de los escenarios más icónicos de la escena musical bogotana, donde también se desarrollará el Tortazo Punk el próximo 16 de agosto, algunas semanas antes de celebrar 87 años de su fundación.

Este teatro al aire libre se ubica en la Calle 18 #1-05 Este en la localidad de La Candelaria, en el Centro Histórico de la capital. La entrada es libre hasta completar aforo y sólo se permite el ingreso de mayores de 14 años.

Este festival lo realiza el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), que recuerda que no es un evento pet friendly.

El ruido del metal de cinco bandas bogotanas este fin de semana en Bogotá

Darkness encabeza el cartel de las cinco bandas de metal de Bogotá que se presentarán el sábado en La Media Torta. Esta agrupación celebra su aniversario número 35, en tanto que fue fundada en 1986 por Óscar Orjuela y Felipe Levy.

Fueron pioneros en el thrash metal colombiano, de modo que en 1999 fueron teloneros de Metallica. Por esos años, también se presentaron en tres ocasiones en las primeras ediciones del Rock al Parque. Más recientemente, abrieron el festival Monsters of Rock, que trajo a Scorpions, Judas Priest y más.

Asimismo, Koyi K Utho conmemora 25 años de trayectoria musical, con un sonido industrial que logran con el uso de dos bajos eléctricos. Esta banda también se presentó en nueve oportunidades en el Rock al Parque. Y contaron con el aporte de Keith Hillebrandt de Nine Inch Nails, uno de los referentes a nivel mundial del género, en uno de sus trabajos discográficos.

Por otra parte, Poison The Preacher portará la sangre juvenil de este festival. Esta banda, que debutó con varios sencillos en 2022, está a semanas de hacer su primera gira por Europa, en la que presentará su primer álbum: Vs The World. El 30 de agosto se despedirán de la capital con una presentación en solitario. Este es el grupo más escuchado del cartel del Tortazo Metal en Spotify, con cerca de cuatro mil oyentes mensuales.

Finalmente, Storm of Darkness y Loathsome Faith, dos bandas con una trayectoria discográfica consolidada después de más de 15 años de carrera, completan este cartel que presenta el sonido del metal bogotano en un festival gratuito el fin de semana en La Media Torta.