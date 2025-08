Córdoba rinde homenaje en vida a ‘Happy’ Lora y anuncia remodelación del coliseo que lleva su nombre

Montería

Con un emotivo acto en el Pueblito Cordobés, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, rindió homenaje en vida al ícono del boxeo colombiano Miguel ‘Happy’ Lora, al cumplirse cuatro décadas de su título mundial.

Durante la ceremonia, el mandatario anunció la remodelación integral del Coliseo que lleva el nombre del pugilista, incluyendo un mural conmemorativo y un museo que preservará su legado.

“Hace 40 años, Miguel ‘Happy’ Lora puso en el radar del mundo a nuestra capital Montería y al departamento de Córdoba. Hoy lo que hacemos es un reconocimiento en vida. Siempre he dicho que los homenajes deben hacerse cuando las personas pueden recibirlos, sentirlos y disfrutarlos”, afirmó Zuleta Bechara.

Como gesto simbólico, Lora firmó los guantes que formarán parte de la colección del futuro museo, donde se exhibirán memorabilia y logros de su carrera.

Apoyo para “Futuros de Oro”

El evento no solo celebró el pasado glorioso del excampeón, sino que también miró hacia el futuro del deporte en la región. El gobernador lanzó oficialmente la Escuela de Formación Deportiva “Futuros de Oro”, un proyecto desarrollado en alianza con la Fundación Miguel ‘Happy’ Lora para detectar y entrenar nuevas promesas del boxeo en Montería.

“Este homenaje no solo celebra los triunfos, sino también las derrotas, que son parte fundamental de la formación de cualquier deportista”, añadió Zuleta, subrayando el compromiso con el desarrollo deportivo departamental.

Miguel Lora, visiblemente emocionado, agradeció el reconocimiento: “Después de cuarenta años del título, sinceramente no tengo palabras. Señor gobernador, señora ministra, y todos los presentes: esta es una emoción muy grande. Para mí, de verdad, esto me llena de felicidad. No sé cómo agradecerle, señor gobernador, este reconocimiento, este bonito homenaje”. El pugilista resaltó el “gran sentido de pertenencia” del mandatario hacia su tierra y su historia.

Remodelación del coliseo

La remodelación del Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora se enmarca en una apuesta más amplia por revitalizar la infraestructura deportiva de Córdoba, vinculada a su preparación como sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027.

El proyecto busca no solo preservar la memoria de un héroe local, sino también inspirar a las nuevas generaciones a seguir sus pasos, combinando historia con proyección social. Con este acto, Córdoba reafirma que los grandes ídolos, cuando se honran en vida, se convierten en faros para el futuro.