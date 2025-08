Ángelo Marsiglia: “Esperamos hacer historia y llevar el título de Copa América por primera vez”

Ángelo Marsiglia, entrenador de la Selección Colombia. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Ángelo Marsiglia, entrenador de la Selección Colombia femenina, habló en exclusiva con el programa 6AM de Caracol Radio sobre el histórico partido que se avecina frente a Brasil en la Copa América 2025.

El seleccionador nacional apuntó que en los últimos días se ha hecho especial énfasis en el trabajo mental, teniendo en cuenta que se estará cara a cara con una de las mejores selecciones del mundo. Asimismo sentenció que las futbolistas se encuentran bien físicamente y en las próximas horas definirá el equipo titular.

“Será un parido muy mental, de hecho de los últimos partidos que he podido dirigir, ese partido ante Brasil fue el que más me gustó porque desde le minuto cero salimos con esa convicción de ganar, incluso fuimos más que Brasil siendo 11 vs 11. Por cosas del futbol nos se pudo concretar”, sentenció,

Y complementó tajantemente: “A ese partido hay que salir con actitud a tope, con querer ganar esa Copa y hacer historia. Ese es el discurso que se maneja... Queremos llevar el título por primera vez al país y esperemos que el sábado podamos gritar campeones”.

Adicionalmente, Marsiglia advirtió que algunas jugadoras "se están recuperando de fatiga" por la intensdad de los últimos partidos, aunque se trata de algo que está “dentro de lo normal”. “Esperemos que ya estén al 100% para el partido ante Brasil”, concluyó.

