Reforma tributaria: comisión quinta hundirá el proyecto, anuncia senador Mauricio Gómez

Desde Barranquilla, el precandidato presidencial Mauricio Gómez confirmó que la reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro no seguirá su curso en el Congreso. En medio del foro ‘Construyendo el Futuro 2026-2030’, Gómez afirmó que nueve miembros de la Comisión Tercera del Senado tomaron la decisión de “hundir de tajo” la propuesta del Gobierno, que planteaba una segunda tributaria por 26 billones de pesos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Ayer (miércoles) nos reunimos nueve miembros de la Comisión Tercera del Senado, y decidimos hundir la reforma tributaria de tajo. No pasará la reforma tributaria de Petro. No pasará. Porque no vamos a darle más herramientas al gobierno de Petro para que siga alimentando sus listas al Senado, a la Cámara y a sus precandidatos. Porque eso es lo que hay”, mencionó Mauricio Gómez.

El precandidato fue enfático en sus críticas al manejo fiscal del actual gobierno, al que acusó de romper la regla fiscal, perder la confianza del Fondo Monetario Internacional y aumentar el gasto público sin control.

“No podemos hablar del próximo gobierno si no atajamos a este, y yo estoy en esa tarea desde el primer día”, sentenció.