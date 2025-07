Polémica en Fusagasugá por su integración a la Región Metropolitana: señalan pérdida de autonomía

Cundinamarca

El pasado 30 de julio se conoció que el municipio de Fusagasugá hará parte de la Región Metropolitana Bogotá -Cundinamarca . Esto fue celebrado por le director de la Asociación, Luis Lota, por la el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y por el alcalde de Soacha, Julián Sánchez.

“Fusagasugá se suma a Soacha, Bogotá y el departamento de Cundinamarca, y estoy convencido de que pronto más municipios se integrarán, lo que nos permitirá fortalecer aún más los avances logrados a través de la Región Metropolitana”, destacó Galán .

Sin embargo, esto ha generado controversia en el municipio. Varios políticos locales expresaron su rechazo con esta decisión argumentando por un lado, la pérdida de autonomía y por el otro, la falta de socialización del proyecto con la ciudadanía.

¿Fusagasugá perdería su autonomía local?

El exalcalde de Fusa, Jairo Hortúa, asegura que las reglas de juego de ser parte de la Región Metropolitana no son claras.

“Hay muchas vaguedades y hay muchos vacíos en la ley (2199) que de alguna manera generan controsversia y generan también miedo para cualquier municipio”, indicó Hortúa, ya que se desconocen los proyectos y los mecanismos que se llevarían a cabo dentro de esa figura asociativa.

Una de las razones más fuertes que argumentan es que el municipio perdería su autonomía para decidir.

“Lo que sí es cierto es que vamos a perder autonomía. El peso de Bogotá, de Cundinamarca va a ser muy fuerte comparado con el peso de cada uno de los municipios”, asegura el exalcalde.

Añadió que esta asociación solo refuerza la importancia de Bogotá, “la Región Metropolitana no corrige esa desigualdad histórica, no le da garantías a los municipios. Se profundiza el centralismo y no se fortalecen las regiones”.

Poca socialización del proyecto

El proyecto de la alcaldía de Fusa para ser parte de la Región Metropolitana fue socializado durante dos meses. Sin embargo, para los políticos ese tiempo no fue suficiente.

“La administración municipal debió dar también a nivel del territorio un mayor espacio para la socialización y conocimiento de todo el proceso. Llegaban campesinos y productores donde exponían no tener ningún conocimiento en referencia a lo que es la Región Metropolitana”, aseguró el presidente del Concejo Leonardo Cadena.

Para algunos cabildantes esta adhesión no fue consultada por ningún ciudadano y es considerada una imposición.