Luis Díaz respondió con contundencia a los que critican el precio que pagó Bayern Múnich

Luis Díaz ya cumplió dos sesiones de entrenamiento con el Bayern Múnich luego de haber sido anunciado como fichaje del club, procedente del Liverpool. Este jueves fue presentado ante los medios de comunicación en rueda de prensa, donde le cuestionaron, entretanto, las razones por las que eligió al conjunto alemán.

Del mismo modo, ha habido críticas al club debido al monto que pagaron por la ficha del colombiano, en un precio estimado de 75 millones de euros (con bonificaciones incluidas), siendo el tercer fichaje más costoso en la historia de la institución. A Lucho le cuestionaron si creía que valía lo que costó, así como el director deportivo, Max Eberl, se refirió a la situación.

“Sé el jugador que soy, sé lo que hoy en día estoy dando en cada club que voy, sé lo que me estoy jugando cada año. He crecido demasiado futbolísticamente. No puedo decir si valgo los 70 - 75 millones que decidieron pagar los clubes, pero yo vengo a demostrar por qué me eligieron a mí, porque me querían en el equipo y tratar de demostrarlo en el campo”, dijo Lucho Díaz al respecto.

Del mismo modo, Max Eberl, quien lideró las negociaciones con el Liverpool, añadió: “Él tenía ganas de un nuevo reto, de un nuevo desafío. La edad se puede discutir, pero es uno de 10-15 puntos que se pueden decir. Hay que mirar el mercado y si uno mira jugadores en esta edad, se pagan estas cifras y él tiene la calidad, el compromiso y puede jugar con nosotros 5-6 años y si mantiene esa calidad, hemos hecho todo correcto. Si ganamos títulos todo va bien y por eso no es importante el precio que se paga”.

Por su parte, Eberl expresó el deseo que tenían en poder cerrar la incorporación del guajiro. “Queríamos realizar ese fichaje y hemos trabajado muy bien con el Liverpool. No fue fácil, pero éramos conscientes que lo queríamos a él, hemos trabajado mucho y nos hemos focalizado en Luis y nos va a dar su impacto. Tiene 28 años, tiene su experiencia y nos alegramos de que esté con nosotros”.

¿Por qué eligió al Bayern Múnich?

“Elegí el Bayern porque mis objetivos y mis metas son grandes. Mis expectativas son grandes, quería un equipo grande, un club grande, acá no va a ser la excepción. Vengo a un club con mucha historia, así que competir para ganar todo, todo lo que tengamos para disputar, así que ese es mi objetivo, acomodarme al equipo porque va a ser importante para los partidos”.

Kompany lo prefiere en su posición natural

“Tengo ahora esas dos posibilidades, de poder jugar de centro delantero, pero mi entrenador que es Vincent (Kompany) me ha dicho que prefiere que juegue por el lado izquierdo, es la prioridad. Donde me toque jugar, voy a estar a disposición del entrenador y del equipo, pero prioridad jugar en la banda”.

Su personalidad dentro del campo

“Soy esa persona, que le gusta disfrutar del fútbol, que está sonriendo, tratando de disfrutar cada momento que me da la vida. Mi personalidad es por ahí, siempre trato de jugar con esa alegría que me caracteriza. Tengo mucho carácter dentro del campo, siempre trato de Estar muy sonriente, porque disfrutar el momento es muy importante y estar en clubes tan grandes es especial; no se pueden desaprovechar las oportunidades”.

El hecho de llegar al Bayern

“Muy feliz, contento por ser parte de lo que es Bayern. La verdad que sentirme parte de ellos me llena de orgullo; siempre soñé con estar en los clubes más grandes del mundo y lo estoy disfrutando al máximo. Trato de estar tranquilo y tener los pies en la tierra. Tartar de acomodarme lo más pronto, porque estoy que me juego. Quiero aportar con goles, asistencias, la dinámica del juego, dribling; muy feliz por ser parte de este club”.

Wirtz lo aconsejó sobre la Bundesliga

“En lo personal ya la conocía, sé más o menos el fútbol que se juega acá. Hablé con Florian (Wirtz, nuevo jugador del Liverpool) un par de veces y me decía que la liga es intensa, es diferente a la de Inglaterra, pero es muy física, con mucha intensidad. Se juega bien a la pelota, hay grandes equipos, los estadios están llenos. Me dijo que la ciudad era muy buena y que iba a disfrutarlo mucho. Me deseó suerte, me dijo que me iba a ir muy bien y le agradecí por ese gesto”.

Compartir con jugadores como Kane y Olise

“Contento por poder compartir con cada uno de esos jugadores, con todos los que hacen parte de este club. Compartir con Harry es increíble, ya jugué en contra y no puedo negar que es un delantero increíble que tiene mucha calidad, mucho futbol para dar y me va a ayudar mucho en el campo. Olise tiene un poco mis características, tiene dribling, asistencias. Tratar de aprender a la cada uno en lo futbolístico y en lo personal, tratar de mejorar la comunicación que va a ser importante”.