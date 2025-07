Abogada de mujer agredida en El Dorado revela su estado de salud y acciones legales que emprenderán

Ha causado indignación el video que se ha viralizado en redes sociales en el que un hombre golpea a una mujer en una sala de espera del Aeropuerto El Dorado en Bogotá, al parecer porque la mujer no se para de una silla.

Este hecho ocurrió el pasado domingo 27 de julio en la sala de espera D9 en la que estaba programado un vuelo de la aerolínea Avianca hacía la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

Caracol Radio habló con Maite Bayona, la abogada de Claudia, la víctima de esta agresión física. De acuerdo con la abogada, Claudia iba a viajar por cuestiones laborales a Buenaventura, por lo que debía llegar primero a la capital de Valle del Cauca.

Mientras esperaba su vuelo, Claudia estaba trabajando en la sala de espera y le pide de manera violenta que se levante de la silla en la que está.

“Él empieza a decirle que se ponga de pie porque esa era su silla, ella le dice que la silla estaba desocupada, que las sillas son del aeropuerto y en ese orden de ideas no tiene por qué ponerse de pie”, cuenta la abogada.

En ese momento, el hombre se pone más agresivo “le golpea el celular como se evidencia en el video y posteriormente le da un golpe en su rostro en el lado izquierdo”, según narra Bayona.

Las personas que están en la misma sala de espera son las que reaccionan a este hecho. Ni los funcionarios de la aerolínea ni los del aeropuerto realizaron algún acompañamiento. Hasta la fecha tampoco lo han hecho.

Minutos después llega la atención médica y evalúa a Claudia que le detectan una lesión en los tejidos blandos. Luego, la Policía Nacional recoge a Claudia y al agresor y los traslada a la URI de Engativá.

“Se les ocurre llevarla en el mismo vehículo con traslado del agresor. Cuando uno acaba de ser víctima de violencias basadas en género, pues no debería ser confrontada con el agresor y no debería ser re-victimizada”, rechaza la abogada.

Claudia decide acudir a su EPS para hacerse otra valoración médica debido a las heridas que presentó, en donde le diagnostican una lesión interna en el ojo izquierdo y están descartando consecuencias neurológicas.

“Claudia se encuentra muy afectada emocionalmente y por esa razón pues no ha dado sus declaraciones en los medios de comunicación y me ha pedido que lo haga es precisamente que no se siente bien”, indica Bayona.

Falta de protocolos en el Aeropuerto El Dorado

Luego de esta agresión, la abogada de Claudia indica que ni el aeropuerto ni la aerolínea se han contactado con ella, lo que evidencia una falta de protocolos concretos cuando ocurren este tipo de violencias.

“Claudia sí tiene un objetivo con que este caso sea conocido por la opinión pública y es precisamente alertar sobre esa falta de protocolos y de rutas claras de atención de las violencias basadas en género, sobre cómo en la práctica no se evidencia que haya personal formado en este tipo de situaciones”, indica Bayona.

Añade que no solo hay una ausencia de protocolos y de personal con la formación adecuada para atender estos casos, sino que cuando se presentan hay una re victimización por parte de las autoridades.

Iniciaron acciones legales

El pasado 30 de julio se conoció un video de Carolina, la esposa del presunto agresor de Claudia, en el que rechaza el comportamiento de su esposo que ella misma presenció porque estaba sentada justamente al lado de Claudia.

“Quien estaba sentada al lado izquierdo de la señora Claudia era la esposa del señor. Ella intenta intervenir para decir algo en relación con la situación y el señor le dice tú te callas y continúa pues increpando a la señora Claudia”, indica la abogada.

Las acciones legales contra el agresor de Claudia ya se emprendieron, por lo que su defensa espera que la Fiscalía General de la Nación con su unidad de género agilicen el proceso de recolección de material probatorio que tiene el Aeropuerto El Dorado.

“El Código Penal contempla circunstancias de agravación en caso de lesiones personales cuando se trata de violencias basadas en género, así que esperamos que esa sea la adecuación típica”, asegura Bayona.

Lo que siguen esperando tanto Claudia y su abogada es una respuesta contundente de las autoridades públicas para que estas situaciones no vuelvan a presentarse o que se garantice el debido proceso cuando se presenten.

Alcaldía manifiesta su rechazo a esta agresión

Desde la Oficina de Turismo de Bogotá manifestaron su rechazo a este hecho y convocaron a una mesa de trabajo con diferentes entidades del Distrito para revisar y fortalecer los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencias en espacios turísticos.

La Secretaría Distrital de la Mujer también rechazó esta agresión y hace un llamado a la ciudadanía a “no neutralizar este tipo de violencias y hace un llamado a las entidades para que, una vez conozcan estos casos, activen de inmediato la Ruta Única de Atención”.

Las líneas de atención para reportar la vida de una mujer en riesgo son: la línea de emergencias 123 y la línea púrpura distrital 01 8000 112 137 o la atención por whatsapp es 300 755 1846.