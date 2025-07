¿Cuáles son los desplazados que continuarán recibiendo atención por parte de la alcaldía de Cúcuta?

Cúcuta

Desde la Mesa de Víctimas en Norte de Santander se pronunciaron frente a la situación de los desplazados de la región del Catatumbo que están en la ciudad de Cúcuta. Lo anterior, teniendo en cuenta el fin del convenio con Fontur que provocó que cerca de 500 de ellos, salieron de los hoteles donde se encontraban hospedados.

“El día 28 terminó el convenio entre Fontur y la alcaldía de San José de Cúcuta (...) Habían 495 personas en estos hoteles, de las cuales 42 no fueron incluidas, porque son venezolanos que no tienen su documentación regularizada en nuestro país y por consiguiente, no se les puede reconocer como víctimas del conflicto armado” dijo Yuleima García, integrante de la Mesa de Víctimas.

“Las demás personas, ya fueron incluidas, recibieron su giro. La ley 1448 establece que una vez incluidas, el municipio queda sin responsabilidad y quedan en manos de la Unidad para las Víctimas. Desde esta dependencia se hizo el giro correspondiente de ayuda humanitaria y ellos debieron desalojar el hotel y no pasar a albergues” explicó García.

Sin embargo, se continúa con la habilitación de un albergue por parte de la alcaldía de Cúcuta. “Es el ubicado cerca a la terminal, donde hay 71 personas, de las 495, (que aún no han recibido la resolución de la Unidad para las Víctimas). Las demás personas debieron dejar los hoteles y buscar un lugar, una red de apoyo”.

A pesar de lo anterior, a aquellas personas que han manifestado que por seguridad no pueden regresar al territorio, “hemos activado una ruta de integración local. Es decir, que se van a quedar en nuestra ciudad y la Unidad para las Víctimas tiene dos giros disponibles para darles a ellos, en un tiempo de dos o tres meses, de $1.239.000 para que puedan encontrar un lugar digno donde vivir, mientras se restablecen económicamente y buscan un proyecto de vida en nuestra ciudad”.

Aseguró que, como Mesa de Víctimas, han enviado comunicación al Gobierno Nacional, alertando de la alta tasa de desempleo que hay y que entran a afectar a esta población de manera directa.