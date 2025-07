“Me enceguecí, me llené de rabia”: Mujer acusada de matar a su hija de dos años en Manizales

Manizales

Después de la captura en flagrancia, Silvana Torres, fue enviada a varios hospitales de la ciudad, entre ellos la San Juan de Dios, que es la clínica mental en Manizales. Allí la mujer afirmó lo siguiente “ Yo me enseguecí, me llené de rabia y lastimé a mi hija. Después quise morirme. El hecho no fue por venganza, ella no tenía la culpa”.

Le puede interesar: Juez otorgó medida de aseguramiento en cárcel a mujer que habría causado la muerte a su hija

¿Qué dicen los expertos?

Ante esto consultamos con el abogado penalista Juan David Jurado, quien nos explicó que hay que determinar si estas frases se divulgaron dentro de un secreto profesional entre paciente y médico o si por el contrario hacen parte de las entrevistas de las indagaciones preliminares de la Fiscalía. Si la confesión fue dentro del secreto profesional por regla general, aunque se manifieste su culpabilidad esta podría tenerse en cuenta en el juicio.

“Este es ese tipo de afirmaciones toca tomarlas con pinzas, porque hay que determinar cuál es el contexto en que la persona, que en este caso ya estaba siendo indiciada manifiesta su culpabilidad. Recordemos que en materia penal solo hay unos momentos, por decirlo así, de confesión que es cuando se dan las aceptaciones de cargos en las diferentes audiencias como la imputación, acusación, preparatoria y juicio. Y ellas en esas audiencias no aceptó cargos”, dijo el abogado especialista.

Le puede interesar: ¿Cuántos años de cárcel tendría la mamá señalada de asesinar a su hija en Manizales?

En contexto

Se recuerda que la mamá de Antonella no aceptó los cargos por homicidio agravado que le imputó la Fiscalía General de la Nación, sin embargo, fue enviada a la cárcel de manera preventiva por un juez de la República que le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario

“En todo caso, tendría que mirarse si efectivamente la manifestación que ella hace simplemente en un tratamiento posterior a su captura es una manifestación de carácter médica y estaría dentro de una historia clínica que tiene esta reserva y protección. Por eso es poco probable que se tomé esta confesión en juicio”, puntualizó Jurado