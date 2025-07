La informalidad hotelera está acabando con el empleo formal en el sector: Presidente Cotelco

Armenia

La informalidad turística en el sector hotelero está acabando con el empleo que el sector formal genera en el país, así lo advirtió el presidente ejecutivo de Cotelco Nacional, José Andrés Duarte durante encuentro con las autoridades turísticas del departamento del Quindío.

El líder gremial hotelero señaló “Nos preocupa mucho la destrucción de empleo, que la informalidad atenta de manera directa con el empleo, con las posibilidades de desarrollo de las familias. Este sector genera cerca de 150.000 empleos de manera directa, solo el alojamiento turístico. Cuando hablamos nosotros de un empleo indirecto, hablamos de cerca de 400.000 empleos. Este es un sector que genera oportunidades dignas y formales, altamente formal y altamente digno.

Y agregó “Nos preocupa que con el crecimiento de la informalidad el 90% de la informalidad del país Dicho por ellos mismos en el Registro Nacional de Turismo, genera cero empleo, y por eso la importancia del trabajo articulado que se iniciará en el Quindío donde la informalidad está por encima del 40%”

El presidente de Cotelco subrayó “Pues imagínese usted que crece una oferta de alojamiento turístico que se viste como pato, camina como pato, quiere ser como pato, pero no contribuye como un pato. No cumple las normas como el pato, no tiene las normas y las exigencias en términos de calidad y seguridad que tiene el hotel o cualquier otro prestador de servicios turísticos que cumple con la norma. Entonces, por supuesto, al crecer esa tipología destruyes el empleo, porque el empleo está directamente atado a los niveles de ocupación.

Si la ocupación baja, como lo estábamos viendo además ahora, también previamente, con unos indicadores interesantes de llegada de más turistas, de un flujo de pasajeros internacionales, no los nacionales, pero crecen, entonces el indicador del turismo medido por la llegada de estos visitantes, pero no pernoctan en los establecimientos formales, de cualquier tipología, aparta hotel, albergue, refugio, centro vacacional de caja de compensación, casa esa vivienda o finca rural turística, si no se quedan en esta formalidad, pues destruye directamente el empleo que va a necesitar.

Evidentemente el establecimiento para proveer servicios, servicios que además son 24 horas, servicios que se prestan todos los días de la semana, todos los días, incluyendo dominicales y festivos. Entonces ese es el primer impacto. El segundo impacto es muy importante, pues destrucción del tejido empresarial.

Informalidad afecta al empresario formal hotelero

El presidente ejecutivo de Cotelco Nacional, José Andrés Duarte, expreso que cuando llega la informalidad y destruye y saca del contexto de la competencia legal y justa, una gran cantidad de microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios que están tratando de ponerle pecho todos los días para prestar un servicio al agente turístico y al lado le construyeron un establecimiento que le dicen que va a ser turístico, pero resulta que no tenía el permiso, por ejemplo, para construir ahí un hotel.

No está contribuyendo con el ICA, no está contribuyendo con el predial o no cumple con las normas que se le exigen al establecimiento formal, pues golpea directamente ese tejido empresarial formal.

Informalidad pone en riesgo la seguridad

Entonces, todo ello nos llama a nosotros poderosamente la atención porque termina confluyendo en una posibilidad muy alta de que crezca el territorio incumpliendo norma y cuando incumple esa norma o esas leyes existe además con cierta correlación ya que lo hemos visto el crecimiento de casos de delitos que atentan no solamente contra la comunidad residente, sino contra los propios turistas.

Y ese crecimiento de esos delitos lo estamos viendo, lo estamos reportando, la misma policía lo ha hecho, lo ha hecho público y ha también de alguna manera puesto el ojo sobre el tema. La gobernación también lo ha hecho, distintos actores en el territorio también lo han mencionado y nosotros con nuestro capítulo Quindío queremos es precisamente abordarlo de manera conjunta para evitar que eso destruya las posibilidades de crecimiento sostenible de nuestro territorio Quindío.

Plataformas y redes sociales

Estamos hablando de cerca un 40% de toda la vivienda turística que tenemos en el RNT y comparamos con las cuatro plataformas de distribución digital de servicios turísticos, estamos viendo un 40% más que no está en registro nacional de turismo, pero así todo están cuatro plataformas de distribución digital.

Cifras en plataformas y redes sociales

Según Older Rooms, que es la plataforma con la que nosotros contamos, tenemos cifras desde Airbnb, Booking, HomeAway y Vrbo, pero qué ocurre en Facebook, en TikTok, Instagram, es una buena cantidad de redes sociales que están ahorita compartiendo servicios turísticos y que no se le da la mirada importante para poderlos guiar en un proceso de fortalecimiento empresarial y con ello llevarlos a la formalidad.

Hoy por hoy, digamos, el principal reto que vemos nosotros es cerca de 1000, cerca de 1000 establecimientos dentro de la categoría de viviendas turísticas en el Registro Nacional de Turismo, mientras que tenemos más de 1400 en las plataformas de distribución digital de servicios turísticos. Hay un primer llamado y es porque en el Registro Nacional de Turismo tenemos menos de lo que hay en las plataformas digitales. Y ahí hay una tarea de inspección, vigilancia y control muy importante.