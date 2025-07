Juicio al expresidente Uribe: efectos jurídicos y políticos

En Hora20 el análisis a fondo a la que muy seguramente es la noticia del año: el juicio al expresidente Álvaro Uribe. El debate sobre el sentido del fallo que profirió este lunes la juez Sandra Heredia. Una mirada a lo que implica a nivel judicial, el alcance del fallo, lo que viene para las partes, el papel de la justicia en nuestro país y todo el alcance jurídico de lo que ha pasado. Después, los efectos en el mundo político: la polarización, lo que viene para la izquierda y la derecha, las consecuencias del fallo de cara al 2026 y el rol de un actor fundamental: Estados Unidos.

Lo que dicen los panelistas

María Teresa Ronderos, periodista, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y columnista en El Espectador, planteó que es triste para el país que un líder, uno de los más importantes del último medio siglo termine su carrera política acusado de estos delitos tan tristes, “paradójicamente uno debe enorgullecerse de este momento, se muestra que la justicia es independiente. La juez estudió el caso, tomó una decisión y eso es lo que nos diferencia de muchos pares de la región donde la justicia opera políticamente”. De otro lado, dijo que es clave poder hacer justicia sin violencia y que esto no se utilice para llamar al odio y a la violencia, “se requiere responsabilidad histórica para que se eleve la calidad de liderazgo de Uribe y Cepeda para que se invite a la tranquilidad”.

En el plano político, dijo que se puede generar parteaguas o un caballo de batalla en plena campaña electoral, “sentiría que sí puede haber parteaguas. El expresidente no es la figura que fue; sigue siendo emblemático, pero no tiene el poder de antes”, no obstante, advirtió que la decisión de la juez sí puede darle una especie de resurrección a la causa uribista que venía cayendo en los últimos años.

Luis Felipe Henao, abogado penalista, columnista en El Tiempo, profesor universitario y exministro de Vivienda, manifestó que la decisión de la juez duele y que puede terminar siendo costosa para la justicia, “cuando escribo sobre varios temas lo que recibo son insultos y he hablado una vez con el expresidente Uribe; Colombia corre riesgo silencioso, pero profundo. Se ha normalizado la impunidad cuando Petro sube a personas condenadas a una tarima y se generan mensajes donde la norma es para unos y no para todos”. Criticó la extensión de la jornada de este lunes en el que la juez leyó el fallo, “una lectura de sentencia dura máximo una hora. Cuando uno ve una sentencia que no termina todavía, eso genera temas que debemos analizar. Se puede pensar que fallo está cargado de unos temas ideológicos”.

Explicó que el derecho penal es garantista, “es donde se deben dar herramientas para defenderse y no se puede hacer actos de magia para que una prueba ilegal sea legal o sobre la conversación con el abogado”. De otro lado, dijo que cuando se analiza la valoración, se dice que Monsalve era una pobre persona, alguien humilde, “pero toca recordar que el señor está condenado a 40 años de cárcel por secuestro y tuvo exceso de beneficios en el sistema judicial”.

Por último, dijo que el derecho penal es sobre conductas de una persona y que no se puede meter el tema político, “es grave lo que hace la juez cuando en la lectura de hoy tiene frases como la inversión de la carga de la prueba”, en cuanto al dolo, dijo que en el soborno el dolo debe ser de primer grado, “eso significa que la intención estaba desde el primer momento, pero ese elemento subjetivo no se da”.

Paca Zuleta, abogada y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, no cree que el expresidente haya cometido ninguno de los delitos de los que se le acusa, “existe la apelación contra la decisión de la juez, pero toca abrazar la justicia y el expresidente tendrá la forma de pedir que se revise esa decisión”. De otro lado, dijo que es sorprendente que en la lectura del fallo, la juez hace pensar que Cadena es un inimputable y que por la devoción al expresidente hace un montón de cosas.

También advirtió que no es posible comparar el caso de Cristina Fernández en Argentina con el de Álvaro Uribe en Colombia, “nuestra historia institucional es más seria, mucho más apegada a la democracia. Cristina Fernández Kirchner no es comparable con la acusación a Uribe”. En cuanto al plano político manifestó que Uribe no es la persona que era en 2010, “han pasado 15 años desde que salió de la presidencia, pero fue elegido como senador con un alto número de votos y tiene un caudal electoral importante”. En último lugar, dijo que lo ocurrido en el juicio es un ingrediente más al cóctel de polarización que hay en el país.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, abogado y decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, explicó que el presidente Uribe puede interponer recurso de apelación, que seguramente la Procuraduría y las víctimas apelarán, y que el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, con lo cual, serán varios los ojos revisarán esta decisión, “en cuanto a la pena, es lamentable que se tenga una proyecto donde se dan beneficios judiciales y se le quiera imponer una pena de 9 años al expresidente; tenemos que revisar qué es lo que pasa”.

Resaltó que la justicia debe actuar, “se debe garantizar presunción de inocencia y debería mantener libertad hasta que no se resuelva la segunda instancia”.

Francisco Bernate, abogado penalista, presidente del Colegio de Abogados Penalistas y profesor en la Universidad del Rosario, detalló que esta es una decisión de primera instancia, “lo que sigue ahora es la convocatoria a la lectura del fallo, donde se conocerá el monto de la sanción, conoceremos si hay prisión domiciliaria desde el mismo momento de la sentencia”. También planteó que vienen las instancias como Tribunal y Corte Suprema.

Planteó da la credibilidad a quienes pasan por el proceso para condenar por dos delitos, “es grave que se desconozca el secreto cliente-abogado, pero ese es un precedente que ya venía, pero es inadmisible y el fallo podría ser el mismo sin la prueba, aunque la juez no podía hacer algo distinto a lo definido ya por la Corte en dos salas”.

Por último, dijo que se instalará el discurso del lawfare desde distintos sectores políticos, pero que es absurdo acusar a la justicia de hacer política.

