Familias desplazadas del Catatumbo dejan este martes 29 de julio los hoteles en Cúcuta

Norte de Santander

Desorientados, así se encuentran los desplazados de la región del Catatumbo, quienes debieron dejar los hoteles este lunes 28 de julio, en horas de la tarde, tras el fin del convenio con Fontur.

Muchos de ellos pasaron la noche en las calles, otros, al algunas casas de conocidos, donde fueron recibidos.

“Nosotros no estamos en las calles de Cúcuta o en los hoteles porque queramos. ¡No! Nosotros queremos volver a nuestras tierras, pero no podemos. Ya hemos tenido varios problemas en el Catatumbo, donde regresamos y volvemos otra vez a lo mismo, quedamos otra vez sin nada. Queremos la ayuda del gobierno. Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, que nos den una casa, que nos den plata, no. Nosotros queremos que nos apoyen mientras pase el proceso o que nos ayuden en la ciudad a conseguir un empleo“, dijo una de las víctimas.

Otro de los desplazados indicó que hace un poco más de un mes “recibí $400.000 para mi núcleo familiar y ahora nos dicen que esa plata era para que saliéramos, nos fuéramos. A la alcaldía de Cúcuta les pedimos que por favor nos ayude así sea con las carpas y las colchonetas que nos dieron en el albergue. Que nos dejen en esos albergues y que nos ayuden a trabajar, para nosotros sostenernos”.

Por su parte, la alcaldía de Cúcuta, a través de un comunicado, indicó que “a partir del martes 29 de julio de 2025, se dio cierre a esta etapa de alojamiento temporal brindado en hoteles a personas víctimas del desplazamiento forzado que se encontraban en proceso de atención humanitaria inmediata. Esta decisión se adopta en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1448 de 2011, que asigna al municipio receptor la responsabilidad de brindar atención humanitaria inmediata (art. 63) y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) la responsabilidad de la continuidad en el apoyo humanitario durante el año siguiente (art. 64), una vez las personas sean incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV)”.

Señalan que “Gracias al trabajo articulado con la UARIV, se identificó que la mayoría de esta población ya fue incluida en el RUV, y por tanto, la UARIV ha procedido con la asignación de los giros humanitarios que garantizan la continuidad de su atención, tal y como lo establece la ley”.